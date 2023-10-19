Для вакцинации горожан от гриппа в норильские поликлиники поступила топовая вакцина «Гриппол Квадривалент»

– К нынешнему моменту прививочная кампания, начавшаяся в конце августа, набрала ход, — говорит Олег Копытов, врач-эпидемиолог Норильской межрайонной поликлиники № 1. — Какое-то время она шла не очень быстро в силу территориальных особенностей Норильска, когда осенью люди массово только возвращались домой из отпусков. Сегодня, в том числе благодаря действенной помощи администрации города, которая проводит санитарно-противоэпидемические комиссии, на которых доносит до руководителей учреждений и предприятий необходимость вакцинации среди сотрудников, кампания развернулась.

Иммунизация взрослого населения (подлежащего этой процедуре) почти достигла 50% (32 045 человек из плановых 65 500); детей — почти 64% (6524 ребёнка). За оставшийся месяц проведения вакцинации планируется достичь показателя в 70-75%, чтобы был сформирован коллективный иммунный ответ, позволяющий не превысить эпидпорог заболеваемости гриппом.

– В прошлые годы такая планка достигалась. Сейчас мы видим климатические качели. Люди носят лёгкую одежду, заболевают, переносят вирусы, в том числе гриппа, а вакцинация — самый лёгкий способ избежать заболеваемости. Стоит подумать о семье, близких, окружающих и помнить, что сохраняется и циркуляция возбудителя ковид-инфекции, хотя патогенная активность его ослабла. Но совокупность гриппа и коронавируса может привести к серьёзным последствиям для организма, — отмечают эпидемиологи.

Дети, как и в прежние годы, проходят вакцинацию в детсадах и школах, а также в тех поликлиниках города, где открыты педиатрические отделения. Взрослые — в поликлиниках. Сегодня в них достаточно вакцины для всех желающих, причём взрослые пациенты могут выбрать, какой препарат хотят получить: «Совигрипп» моновалентный (его свыше 31 000 доз) либо любую из двух четырёхвалентных топовых, по словам специалистов, вакцин, последних разработок наших иммунологов и вирусологов: «Ультрикс Квадри» (1014 доз есть, 1600 ожидается) и «Гриппол Квадривалент» (свыше 3000 доз). Последний имеет особенность сочетания иммуномодулятора полиоксидония наряду с четырьмя основными серотипами возбудителя вируса гриппа. Эпидемиологи особо отмечают, что вакцинация — это не инфицирование, а помощь организму в выработке защитного титра антител от того или иного вирусного или бактериального агента.