Для выплат на детей от трёх до семи лет выделили дополнительные средства

Михаил Мишустин заявил, что в регионы будут направлены средства для выплаты семьям с детьми от трёх до семи лет. Дополнительное финансирование необходимо из-за увеличения количества семей, которые нуждаются в данном пособии. Помимо этого было одобрено предложение выделить более миллиарда рублей на выплаты семьям, где родился третий ребёнок и последующий.

Напомним, что с 1 января 2020 года по указу президента РФ, пособие на детей от трёх до семи лет положено семьям, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.