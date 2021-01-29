Для выпускников школы № 27 прошло занятие по военной службе

Игорь Янышев, преподаватель ОБЖ, рассказал юношам о призыве на службу, как проходит военная служба, где солдаты живут, что ждёт их в военной части, а также об альтернативной службе и службе по контракту.

Занятие несло просветительский характер, ведь многие молодые люди даже не представляют, как это — служить в армии.

В завершение преподаватель сказал следующие слова:

«Всё может родная земля — накормить своим хлебом, напоить из своих родников, удивить своей красотой. Вот только защитить себя она не может. Защита родной земли — дело тех, кто ест её хлеб, пьет её воду, любуется её красотой».