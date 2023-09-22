Для здоровья природы

Как пояснила Лариса Стрючкова, ведущий специалист по связям с общественностью «Заповедников Таймыра», руководство учреждения вводит новую традицию — проводить пресс–конференции в начале и конце летнего сезона.

Николай Кублик, и. о. директора Объединённой дирекции заповедников Таймыра, одним из важнейших событий последнего времени считает открытие визит–центра на озере Лама:

– Он станет отправной точкой для всех туристических маршрутов. Здесь можно получить информацию о флоре и фауне заповедных территорий, проконсультироваться с нашими сотрудниками. Мы создавали визит–центр с помощью волонтёров, грантовую поддержку оказал «Норникель». На строительство и обустройство ушло нескольких лет, в начале сентября наконец–то торжественно открыли объект.

Также большая работа проведена по уборке берегов озера Аян в заповеднике «Путоранский». Там с советских времён хранится большое количество горюче–смазочных материалов. Вместе с волонтёрами и партнёрами мы вывезли первую партию топлива и складировали тару.

Ещё одно важное событие — в 2019 году в «Заповедниках Таймыра» начала работу оперативная группа по борьбе с браконьерами. По результатам её деятельности уже возбуждено несколько уголовных дел, — поделился Николай Августович.

Насир Абаев, заместитель директора по охране — заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды, рассказал, что рейдовые мероприятия проводятся регулярно, в том числе и с привлечением сотрудников МВД и прокуратуры.

– Силы направляем и на профилактику нарушений — проводим беседы, знакомим будущих туристов с правилами посещения заповедных территорий. Перед тем как отправляться в путь, необходимо получить на это разрешение в нашем учреждении. Заявку рассматриваем в течение двух–трёх дней, — пояснил Насир Гюлмагомедович.

О погоде и научном подходе

Михаил Бондарь, заместитель директора по науке и экологическому просвещению — заместитель главного государственного инспектора в области охраны окружающей среды «Заповедников Таймыра», рассказал об исследовательской работе:

– В 2012 году произошла реорганизация и на Таймыре вместо трёх заповедников появилось одно учреждение. Научную работу теперь проводит наш коллектив. Продолжаем вести летопись природы, где обобщаем и систематизируем все данные, которые получаем мы и сотрудники сторонних организаций. На основе этих исследований разрабатываем предложения и рекомендации по охране как заповедных, так и сопредельных территорий для промышленных предприятий и органов государственной власти. Совместно с министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края изучаем популяции дикого северного оленя, овцебыка, снежного барана.

Михаил Геннадьевич подчеркнул и особую роль коллектива «Заповедников Таймыра» в открытии новых видов флоры и фауны. Например, в 2020 году научный отдел выявил неизученный вид растения, который получил название «Астрагал гулэминский». В этом году совместно с сотрудниками института проблем экологии и эволюции МГУ на территории Путоранского заповедника открыли новые подвиды пиявок. На земле «Заповедников Таймыра» работали четыре научных экспедиции, одна из которых состояла из зоологов и гидробиологов, которые и сейчас продолжают изучать особенности фауны беспозвоночных.

Сегодня сотрудники заповедников и специалисты красноярского института леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН наблюдают за изменениями климата. В районе Диксона разместили три метеостанции и газоанализаторы для изучения эмиссии углерода в атмосферу. Исследователи выясняют, как изменение климата воздействует на экосистемы леса и тундры. В настоящее время северная граница леса не продвигается в тундру, несмотря на потепление.

– Много внимания уделяем и развитию туризма. От научного отдела требуется большая и важная работа — оценка рекреационной ёмкости заповедных территорий. Мы рассчитываем, сколько туристов может посещать заповедники без ущерба для экосистемы. Начинаем работу с расчётов охранной зоны Путоранского заповедника — популярнейшего места у путешественников. Также приступаем к ответственной деятельности — инвентаризации объектов накопленного экологического вреда, — отметил Михаил Бондарь.

Он рассказал, что ещё в советское время на территориях, которые сегодня относятся к заповедникам «Путоранский» и «Таймырский», оставили металлические бочки с топливом.

– Активная работа по очистке земель в районе озера Аян началась в 2019 году. Мы подготовили к транспортировке 729 бочек, в них хранится около 5000 литров горюче–смазочных материалов. Уже смогли вывезти 2000 литров топлива и масла. Для следующего этапа работ нашли подрядчиков по вывозу отходов, передали им коммерческие предложения. Ждём 2024 года, когда должны поступить денежные средства на эти цели. О проблеме вывоза отходов регулярно извещаем природоохранную прокуратуру и краевое министерство природных ресурсов и экологии, — уточнил Михаил Бондарь.

Замдиректора добавил, что в 2019 году на Таймыре сложилась благоприятная обстановка для этой деятельности. На территории работало несколько предприятий, которые имели лицензии на вывоз отходов. МЧС и «Норникель» выделили технику. «Заповедники Таймыра» не могут самостоятельно работать с отходами, лицензии у них нет. Поэтому необходимо сотрудничать с подрядными организациями.

Животные в опасности!

Большое внимание организаторы пресс–конференции уделили проблеме, связанной с исчезновением таймырской популяции дикого северного оленя (ДСО).

– Я живу в Норильске более 50 лет, всё это время изучаю таймырскую популяцию диких северных оленей и прихожу к выводу, что в ближайшее время она может исчезнуть! Лет 20 назад стадо составляло около миллиона голов. В советский период учёные управляли популяцией. Специальное учреждение проводило регулярный мониторинг стада, следило за количеством и структурой, рассчитывало квоты на отстрел на основе этих знаний. В 1990–е годы расцвело браконьерство, и оно процветает до сих пор. В 2022 году провели авиаучёт ДСО, насчитали всего 100 000 голов. Объём популяции уменьшился в 10 раз. Мы теряем уникальный биологический ресурс! Надо принимать соответствующие решения, иначе популяции попросту не будет, — уверен доктор биологических наук Леонид Колпащиков.

Этим летом Леонид Колпащиков и Николай Кублик подготовили письмо руководителю региона Михаилу Котюкову, в котором предложили решение проблемы. Документ содержал несколько положений. Одно из ключевых — запрет охоты на северного оленя. Также необходимо провести авиаучёт популяции в 2024 году. Чтобы объединить все данные по количеству и структуре стада ДСО, следует создать единый региональный научный центр по примеру Чукотки и Ямала. Сотрудники такого учреждения смогут рассчитывать лимиты на добычу животных, которую предполагается разрешить только представителям КМНС.

Михаил Бондарь отметил, что сотрудники «Заповедников Таймыра» ещё в 2021 году издали программу по сохранению популяции ДСО, где подробно обосновали свои предложения. Такую же работу ведут сейчас и по учёту путоранского снежного барана. Программу исследований разработали при поддержке компании «Норникель». В этом году начали с изучения почв в тех местах, которые животные выбрали для добывания кормовых растений.

Также в зону внимания учёных попал овцебык. Сейчас он не является охраняемым животным и на его добычу можно получить лицензию. Конечно, не на заповедных территориях — здесь есть все законодательные инструменты, чтобы сохранить популяцию. На сопредельных поголовье овцебыка уменьшается.

– На заповедных территориях и дикие северные олени, и овцебыки в безопасности. Но мы ещё раз хотим обратить внимание на то, что на Таймыре поголовье этих животных стремительно снижается. Наши учёные стараются привлечь внимание к проблеме сопредельных территорий. Мы не можем остаться в стороне, — заключила Лариса Стрючкова.

Научная деятельность «Заповедников Таймыра» в цифрах и фактах

Подготовлено, издано, опубликовано:

– 27 монографий;

– 524 научных публикации: зарубежных — 128, общероссийских — 340, региональных — 56;

– более 100 научно–популярных статей;

– 11 рецензий на научные труды сторонних научных и образовательных учреждений;

– 44 рекомендации по охране, изучению и рациональному использованию природных комплексов и объектов ООПТ;

– 4 научных базы данных;

– 2 сборника научных трудов «Заповедников Таймыра»;

– более 40 договоров о научном сотрудничестве, 31 из них действует в настоящее время;

– 5 экспертных заключений о сохранении биоразнообразия.

Летописи природы:

– 28 книг Таймырского заповедника (1986–2013 гг.);

– 11 книг Путоранского заповедника (1995–2011 гг.);

– 10 книг «Заповедников Таймыра» (2013– 2023 гг.).

Проведено 341 научное мероприятие:

– 42 зарубежных;

– 117 международных;

– 109 общероссийских;

– 73 региональных.

Ежегодно разрабатываются 11–27 научных тем.

Фото Владимира Макушкина и с сайта «Заповедников Таймыра»