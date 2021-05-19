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Для инвалидов пенсии и надбавки к ним будут назначать в беззаявительном порядке

Для инвалидов пенсии и надбавки к ним будут назначать в беззаявительном порядке

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Для инвалидов пенсии и надбавки к ним будут назначать в беззаявительном порядке

Соответствующий закон принят Государственной думой.

Для инвалидов пенсии и надбавки к ним будут назначать в беззаявительном порядке

Это нововведение позволит людям с ограниченными возможностями оградить себя от лишних хождений по инстанциям. Теперь Пенсионный фонд РФ будет самостоятельно запрашивать информацию из соответствующих реестров и оформлять пенсию на основе полученных данных.

Как уточнили в Госдуме, автоматически будут назначаться следующие виды пенсий:

- досрочная;

- назначаемая по предложению органов службы занятости;

- страховая и социальная пенсии по инвалидности;

- страховые пенсии по старости гражданам, достигшим 80 лет и являющимся получателями страховой пенсии по потере кормильца.

Фото из открытых источников
19 мая в 15:29 420
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