МАУ ИЦ «Норильские новости»

Для прилетающих из-за рубежа снова ввели режим самоизоляции

Для прилетающих из-за рубежа снова ввели режим самоизоляции

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Для прилетающих из-за рубежа снова ввели режим самоизоляции

Об этом Роспотребнадзор опубликовал постановление на информационном портале.

Для прилетающих из-за рубежа снова ввели режим самоизоляции

Теперь все прилетающие из-за рубежа должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов тестирования на коронавирус. Сдать соответствующий тест граждане обязаны в течение трех дней после возвращения.

Постановление вступит в силу с сегодняшнего дня, 24 сентября.

Напомним, что режим самоизоляции для прибывающих из-за рубежа был отменён с 15 июля. На сегодняшний день коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составляет 1,07.

24 сентября в 12:40 910
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