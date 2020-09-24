Для прилетающих из-за рубежа снова ввели режим самоизоляции

Теперь все прилетающие из-за рубежа должны соблюдать режим самоизоляции до получения результатов тестирования на коронавирус. Сдать соответствующий тест граждане обязаны в течение трех дней после возвращения.

Постановление вступит в силу с сегодняшнего дня, 24 сентября.

Напомним, что режим самоизоляции для прибывающих из-за рубежа был отменён с 15 июля. На сегодняшний день коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составляет 1,07.