Дмитрий Горячев: «Подъём заболеваемости не является поводом для внедрения обязательной вакцинации»

На сегодняшний день в Красноярском крае продолжает увеличиваться число заболевших коронавирусом. Однако Дмитрий Горячев уверен, что в регионе задействованы ещё не все инструменты для борьбы с вирусом.

«Подъём заболеваемости не является поводом для внедрения обязательной вакцинации. Такие требования должны быть введены, когда использованы все другие возможности. В крае пока не все инструменты задействованы. Сейчас у нас есть спрос на вакцинацию, люди спрашивают, где её можно пройти быстрее. Надо это всё сейчас реализовать, а только потом переходить к другим мероприятиям. Но может быть, они и не потребуются», - сообщил глава краевого Роспотребнадзора.

Сегодня один из самых эффективных методов борьбы с COVID-19 - вакцинация. Во всех прививочных пунктах края имеется достаточное количество вакцины и её поставка в регион осуществляется еженедельно. Однако Дмитрий Горячев заметил, что у привитых коллективный иммунитет формируется лишь через 1,5-2 месяца после первой прививки.

Напомним, что сегодня в Норильске каждый может привиться от коронавируса в четырёх действующих пунктах:

- в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;

- в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

На вакцинацию можно записаться любым удобным для вас способом - в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги» либо непосредственно в медучреждениях.