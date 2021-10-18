Дмитрий Горяев дал разъяснения по поводу изменений в постановлении об увеличении охвата вакцинации

Согласно постановлению, до 15 декабря в трудовом коллективе должны быть привиты не менее 80% от общей численности сотрудников. Не более 20% - это сотрудники, имеющие медотвод.

Для организации централизованной вакцинации работодатель должен подать список работников, подлежащих вакцинации, в медицинскую организацию по месту расположения предприятия.

Если сотрудники отказываются проходить обязательную вакцинацию, то работодатель вправе отстранить их от работы или перевести на дистанционный формат. Порядок действий изложен в разъяснениях Минтруда и Роспотребнадзора от 23.07.2021 по организации вакцинации в трудовых коллективах.

Если до 15 декабря работодатель не обеспечит 80% охват сотрудников профилактическими прививками и при этом не отстранит или не переведёт их на дистант, он будет нести административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Статья предусматривает следующие санкции:

- для должностных лиц — штраф от 50 до 150 тысяч рублей;

- для индивидуальных предпринимателей — штраф от 50 до 150 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

- для юридических лиц — штраф от 200 до 500 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Информацию о количестве вакцинированных сотрудников работодателям необходимо направить до установленных сроков на электронный адрес краевого управления Роспотребнадзора: office@24.rospotrebnadzor.ru. При этом необходимо указать наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), общее количество сотрудников и количество (в том числе в %) привитых от общего числа работников.