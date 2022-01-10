Дмитрий Горяев рекомендовал жителям Красноярья воздержаться от купаний на праздник Крещения Господня

Сейчас гражданам стоит избегать мест массового скопления людей.

«Приближается один из главных христианских праздников - Крещение Господня, - обратился к жителям региона Дмитрий Горяев. - Именно в это время на крещенские купания собирается большое количество людей. Поэтому хочу напомнить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в крае по-прежнему неблагоприятная. С завершением новогодних каникул риски её осложнения возрастают. Исходя из этого, рекомендуется избегать массового скопления людей в местах купания».

Отметим, что в этом году крещенские купания в регионе, в отличие от прошлого года, пока не отменены. Однако информации о том, будут ли организованы проруби, ещё нет.