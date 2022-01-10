Дмитрий Горяев рекомендовал жителям Красноярья воздержаться от купаний на праздник Крещения Господня
Дмитрий Горяев рекомендовал жителям Красноярья воздержаться от купаний на праздник Крещения Господня
Главный санитарный врач региона обосновал это тем, что в Красноярском крае всё ещё действуют превентивные меры, связанные с напряжённой эпидемиологической обстановкой.
Сейчас гражданам стоит избегать мест массового скопления людей.
«Приближается один из главных христианских праздников - Крещение Господня, - обратился к жителям региона Дмитрий Горяев. - Именно в это время на крещенские купания собирается большое количество людей. Поэтому хочу напомнить, что санитарно-эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции, в крае по-прежнему неблагоприятная. С завершением новогодних каникул риски её осложнения возрастают. Исходя из этого, рекомендуется избегать массового скопления людей в местах купания».
Отметим, что в этом году крещенские купания в регионе, в отличие от прошлого года, пока не отменены. Однако информации о том, будут ли организованы проруби, ещё нет.