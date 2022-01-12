Дмитрий Горяев: «С января по март в регионе ожидается сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ»

По итогам первой недели 2022 года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения Красноярского края составил 29,5 на 10 тысяч населения.

Это чуть ниже эпидемического порога - на 1,3%.

«Превышение пороговых значений в целом по краю отмечено только среди взрослых на 54,6%, - отметил в своём телеграм-канале Дмитрий Горяев, главный санитарный врач региона. - В соответствии с ранее проведёнными прогнозными расчетами в январе-марте в регионе ожидается сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому не стоит забывать о соблюдении всех мер предосторожности, общих для любых респираторных инфекций. И обязательно при первых симптомах болезни важно обращаться к врачам».