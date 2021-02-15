Дмитрий Карасев: «Начинать обновление Норильска нужно уже сегодня»

– Есть проект мероприятий, которые в целях развития Норильска необходимо провести. И некоторые уже финансируются муниципалитетом, другие идеи возможно начать претворять в жизнь, когда будет подписано четырёхстороннее соглашение между федеральным центром, Красноярским краем, Норильском и «Норникелем». Так неужели муниципалитет может быть против того, чтобы Норильск стал краше и лучше? Конечно же, нет. Мы за любые изменения, которые сделают город более комфортным и привлекательным. Но для реализации всех необходимых мероприятий нужно всем четырём сторонам их согласовать, подтвердить финансирование и принять решение о необходимости их выполнения. Можно, конечно, говорить о том, что есть множество важных для города мероприятий на 100 или 200 миллиардов рублей, но какой в этом смысл, если необходимость их проведения и финансирования никем не согласована? Уверен, начинать обновление Норильска нужно уже сегодня. А это значит, что нужно начать реализовывать те позиции проекта развития города, по которым уже есть договорённости и уже согласованы источники финансирования, — пояснил Дмитрий Карасев.

Норильский градоначальник рассказал, откуда берутся противоречивые цифры, связанные с финансированием Комплексного плана:

– Напомню, что после приезда в Норильск представителей Совета Федерации было дано поручение разработать комплекс мероприятий, которые будут способствовать улучшению социально-экономического положения Норильска до 2035 года. Цифры же разные потому, что комплексы мероприятий разные. Муниципалитет, разрабатывая проект развития города, придерживался Стратегии социально-экономического развития, утверждённой до 2030 года, и мероприятия оттуда «перекочевали» в Комплексный план. И, получается, в новом плане указано и то, что уже начало реализовываться в прошлом и даже позапрошлом годах. Много мероприятий, работа по которым начнётся в этом году и в следующем. Так какая сумма нам понадобится на осуществление всех замыслов и задумок? Кто определит точную цифру? Пока мы чётко понимаем только то, что на сегодняшний день четыре стороны договорились о внесении в Комплексный план первоочередных мероприятий — это реновация жилья, ремонт коллекторного хозяйства, снос ветхих и аварийных домов, строительство нового жилья, переселение норильчан на материк. Норильск, как одна из сторон, согласен с тем, чтобы все эти мероприятия вошли в Комплексный план до 2035 года, в котором прописана сумма — 120 миллиардов. Мы за то, чтобы уже начать его реализацию, потому что по этому плану уже есть одобрение всех четырёх сторон. Уже очень хочется начать преображать наш город. И на совещании, которое прошло первого февраля при зампреде правительства края Анатолии Цыкалове, я эту позицию и высказал: «Если есть договорённости по каким-то пунктам, давайте поскорее начнём работать. А всё остальное, что свыше 120 миллиардов рублей, конечно же, тоже очень важно для Норильска, но нуждается в обсуждении всеми четырьмя сторонами. Нужно собраться и определить источники финансирования, периоды реализации и договориться о подписании дополнительного соглашения о намерениях». Отсюда и путаница: договорились на 120 миллиардов, проектов придумали, которые ни с кем не согласовали, на 218, и эта сумма ведь тоже никем не подтверждена. Сегодня многие интерпретируют это моё заявление, вырывают фразы из контекста... Но честных журналистов большинство, и, я уверен, правда всё равно пробьёт себе дорогу.

Также Дмитрий Карасев пояснил, откуда взялась сумма в 18 миллиардов, — напомним, попытку снизить финансирование Комплексного плана с 218 миллиардов рублей до этой цифры приписывают нашему главе некоторые краевые СМИ.

– Всего сейчас два соглашения. Первое — это одобрение всеми сторонами Комплексного плана, в котором мероприятия уже прописаны, сумма — 18 миллиардов рублей, и рассчитана она на реализацию мероприятий с 2021 года до 2024-го включительно. Второе соглашение — о намерениях профинансировать оставшиеся мероприятия на оставшиеся 102 миллиарда рублей до 2035 года. И названия этих мероприятий в Комплексном плане не указаны, определены только направления, поэтому здесь ещё предстоит доработка, — отметил Дмитрий Карасев.

Также норильский градоначальник подчеркнул, что федеральный центр придерживается той же позиции, что и он: необходимо выполнить указание Совета Федерации и подписать все соглашения как можно быстрее.

– Мне видится, что идея до 2024 года из 120 миллиардов освоить 18 — наиболее жизнеспособна. И, начав реализацию, при этом на перспективу прописывать остальную сумму и, возможно, договариваться со сторонами о включении в план каких-то дополнительных мероприятий, и тогда по ним уже определять периоды, источники и снова договариваться. К тому же уже лет через пять многое может поменяться — объём работ, их виды, объекты, которые необходимо возвести, поэтому краткосрочная перспектива — самая удобная. Начав что-то делать, достигнув определённых результатов, можно понять, куда и сколько нужно вложить, какая помощь необходима и так далее. На мой взгляд, такой подход намного эффективнее.

Самое главное, что сегодня необходимо — всем сторонам сесть за стол переговоров и наконец-то прийти к единому мнению.