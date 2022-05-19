Дмитрий Карасев: «Качество дорог в нашем городе в настоящее время является одной из главных проблем и задач»

«Я, как и вы, недоволен результатом, который в прошлом году нам выдал подрядчик по асфальтоукладке. К сожалению, асфальт сошёл вместе со снегом, и на дорогах образовались участки, которые требуют немедленного ремонта», - пишет Дмитрий Карасев.

Ранее мы писали, что дорожные работы в городе начнутся 1 июня. Среди первоочередных задач были обозначены устранение недочётов, допущенных в прошлом году, а также ямочный ремонт. Однако глава города дал поручение начать работу раньше намеченного срока.

«Нужно вывести фрезеровочную технику на наиболее разрушенные участки дороги, чтобы срезать повреждённый асфальт и выровнять поверхность для езды. Фрезеровочные работы начнутся уже 23 мая», - сообщил градоначальник.

Также Дмитрий Карасев поручил как можно быстрее запустить асфальтобетонный завод. Изначально запуск был намечен на 1 июня, однако в связи со сложившейся ситуацией возобновление работы будет ускорено. Подрядчик сразу приступит к выполнению ямочного ремонта и восстановлению пришедших в негодность участков дорожного полотна.

«И, наконец, я дал поручение руководству управляющих компаний и торговых сетей в срочном порядке усилить работу по очистке дворов и прилегающих пространств от мусора, мытью витрин. Приводить территорию города в порядок к летнему сезону нужно уже сейчас. Этот вопрос находится на моём особом контроле», - подытожил глава.