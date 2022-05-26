Дмитрий Карасев: «Ключевой задачей реновации является развитие социальной инфраструктуры»

Дмитрий Карасев выступил с докладом на шестом заседании III сессии Законодательного собрания края четвертого созыва. Передавая слово главе Норильска, председатель регионального Заксобрания Алексей Додатко подчеркнул:

- Задачи, связанные с реновацией Норильска – это задачи федерального уровня. Во многом это репутационные, важные проекты, связанные с будущим нашего края. Формат депутатского участия в этом направлении очень важен.

Прежде всего Дмитрий Карасев поблагодарил руководство края за внимание, уделяемое подведомственной ему территории, отметив, что со стороны правительства Российской Федерации, руководства региона, муниципалитета и компании «Норникель» в решение стратегических задач по развитию Норильска вкладывается немало сил и средств.

- Один из важнейших разделов комплексного плана - реновация жилищного фонда. Уже заключены два муниципальных контракта на строительство четырёх среднеэтажных домов, есть разрешение на строительство двух девятиэтажных домов. Ведётся подготовка строительных площадок. Ещё по шести домам идёт проектирование. К концу 2024 года должно быть построено пятнадцать домов, - рассказал норильский градоначальник.

Также он осветил тему демонтажа аварийных домов, отметил, что в будущем на месте снесённой в Центральном районе сталинки построят аналогичное здание из современных материалов. В этом году также запланирован снос трёх аварийных гостинок. В этой части город действует с опережением плана.

Раскрывая тему развития Оганера, Дмитрий Карасев отметил, что это жилое образование ожидают большие перспективы:

- В качестве механизма застройки мы определили комплексное развитие территории площадью более 11 гектаров. До 2025 года здесь будет построено три жилых дома с благоустройством прилегающих территорий, а также школа и детский сад. Уже полностью очищена площадка, оформлен земельный участок, вскоре начнётся застройка.

Не менее перспективной можно назвать и улицу Мира, которая должна стать северным Арбатом, превратившись в пешеходную.

Ключевой задачей реновации является развитие социальной инфраструктуры. В Талнахе запланировано строительство поликлиники на 1000 посещений в смену. В Центральном районе завершается капремонт Комплексного центра социального обслуживания.

Далее Дмитрий Карасев рассказал о создании комплексной автоматизированной системы «Безопасный город», модернизации коллекторного хозяйства, транспортной реформе, о термостабилизации грунтов, качественном преобразовании Молодёжных центров и планах по строительству Дома дружбы, что увеличит вклад в укрепление межнационального согласия в Норильске.

- Наряду с модернизацией социальной инфраструктуры и строительством новых домов для нас важно и обновление существующего жилищного фонда. По инициативе Александра Викторовича Усса мы подошли к этому вопросу с учётом поквартального зонирования. Первая модельная зона - территория вокруг самой популярной городской площади – Театральной. Здесь будут отремонтированы крыши, фасады многоквартирных домов, благоустроены придомовые территории, а также общественные пространства и проезды к домам, - сказал Дмитрий Карасев.

Совместно с Агентством развития Норильска был проведён открытый международный конкурс по созданию архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года, где одержал победу консорциум под лидерством Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Представленная ими концепция учитывается в технических заданиях при реализации всех мероприятий комплексного развития Норильска.

Переходя к теме экологии, Дмитрий Карасев рассказал о ликвидации несанкционированных свалок, организации деятельности по обращению с отходами и озеленению города. А говоря о нехватке кадров, отметил следующее:

- Сегодня безработица в Норильске составляет 0,2%, а численность безработных граждан - 280 человек. Это самое низкое значение за 30 лет. В городе более восьми тысяч вакансий. Для сокращения кадрового дефицита реализуется муниципальная программа по привлечению дефицитных специалистов. По итогам 2021 года в город было приглашено более 60 специалистов, а за все время действия программы – 716 человек.

В заключение Дмитрий Карасев выразил признательность депутатам Заксобрания и лично губернатору Александру Уссу за поддержку инициативы присвоения Норильску почётного звания «Город трудовой доблести».

- Я уверен, что совместные меры, предпринимаемые муниципалитетом, руководством Красноярского края, Федерацией и компанией «Норильский никель» помогут и в дальнейшем поддерживать и развивать северный город, - подчеркнул глава Норильска.