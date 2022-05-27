МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дмитрий Карасев лично доставил гуманитарную помощь пострадавшим от пожаров

Дмитрий Карасев лично доставил гуманитарную помощь пострадавшим от пожаров

Главная / Новости / Общество

Дмитрий Карасев лично доставил гуманитарную помощь пострадавшим от пожаров

В рамках рабочего визита в столицу края глава города посетил представительство Красного Креста.

Дмитрий Карасев лично доставил гуманитарную помощь пострадавшим от пожаровДмитрий Карасев лично доставил гуманитарную помощь пострадавшим от пожаровДмитрий Карасев лично доставил гуманитарную помощь пострадавшим от пожаров

Дмитрий Карасев привёз в Красноярск бытовую технику и вещи первой необходимости, которые были закуплены на средства, собранные норильчанами в поддержку пострадавших. Глава Норильска объявил сбор помощи погорельцам 8 мая. В Молодёжных центрах в трёх районах города развернулись пункты приёма, куда горожане могли приносить вещи, игрушки и различные необходимые погорельцам предметы. В итоге было собрано полтонны гуманитарной помощи. Груз вот-вот прибудет в Красноярск. В доставке на безвозмездной основе помогает логистическая компания «ГринЛайн».

Параллельно благотворительный фонд «Территория добра» запустил сбор денежных средств. По призыву главы города за неделю жители собрали 110 тысяч рублей.

«Норильчане в силу своего менталитета всегда с готовностью помогают людям, попавшим в беду. Это касается жителей как нашего города, так и других территорий. Например, во время сбора помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик Норильск очень активно себя проявил. Узнав о происшествии в крае, мы также не могли остаться в стороне», - сказал Дмитрий Карасев.

На оперативно собранные средства было решено оказать адресную помощь. Её получат жители Красноярского края, в большинстве своём пожилые люди.

Фото пресс–службы администрации Норильска
27 мая в 10:49 190
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также