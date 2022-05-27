Дмитрий Карасев лично доставил гуманитарную помощь пострадавшим от пожаров

Дмитрий Карасев привёз в Красноярск бытовую технику и вещи первой необходимости, которые были закуплены на средства, собранные норильчанами в поддержку пострадавших. Глава Норильска объявил сбор помощи погорельцам 8 мая. В Молодёжных центрах в трёх районах города развернулись пункты приёма, куда горожане могли приносить вещи, игрушки и различные необходимые погорельцам предметы. В итоге было собрано полтонны гуманитарной помощи. Груз вот-вот прибудет в Красноярск. В доставке на безвозмездной основе помогает логистическая компания «ГринЛайн».

Параллельно благотворительный фонд «Территория добра» запустил сбор денежных средств. По призыву главы города за неделю жители собрали 110 тысяч рублей.

«Норильчане в силу своего менталитета всегда с готовностью помогают людям, попавшим в беду. Это касается жителей как нашего города, так и других территорий. Например, во время сбора помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик Норильск очень активно себя проявил. Узнав о происшествии в крае, мы также не могли остаться в стороне», - сказал Дмитрий Карасев.

На оперативно собранные средства было решено оказать адресную помощь. Её получат жители Красноярского края, в большинстве своём пожилые люди.