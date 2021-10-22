Дмитрий Карасев на встрече в Красноярске рассказал потенциальным подрядчикам о перспективах работы в Норильске

Мероприятие было организовано в формате роуд-шоу, чтобы привлечь потенциальных партнёров «на дороге». Глава Норильска Дмитрий Карасев представил профессиональному сообществу края комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года и обозначил варианты участия в проектах, которые будут реализовываться в городе в ближайшие 14 лет. В их числе реновация жилого фонда, масштабная замена инженерных сетей, строительство и реконструкция социальных учреждений, благоустройство территории и другие не менее важные мероприятия. Представители организаций узнали об особенностях работы в условиях Крайнего Севера и о требованиях, с ними связанных.

По плану до 2024 года и на перспективу до 2035-го на развитие заполярного города будет выделено более 120 млрд рублей. Из них 81,3 млрд рублей — средства «Норникеля».

В рамках мероприятий по реновации жилищного фонда города планируется снести 45 аварийных домов и возвести 80 новых. Ещё одним приоритетным направлением является программа переселения, по которой 1860 семей получат социальные выплаты на приобретение жилья в районах с благоприятными климатическими условиями.

Масштабные преобразования ожидаются и в жилищно-коммунальном секторе города — реконструкция и капитальный ремонт свыше 660 км сетей коллекторного хозяйства и более 250 км энергосетей. Также под 51 многоквартирным домом будет проведена термостабилизация грунтов. Этот пилотный проект по изучению и внедрению технологий сохранения вечномёрзлых грунтов станет примером для других северных территорий страны.

В рамках комплексного плана будут благоустроены три общественные территории и шесть дворов благодаря федеральному проекту «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». В Норильске построят школу на 1100 мест, детский сад на 270 мест, в Талнахе — поликлинику, рассчитанную на 1000 посещений в смену, реконструируют здания детского сада на 236 мест и Комплексного центра социального обслуживания населения. Строительство гидротехнического сооружения на реке Норильской позволит решить проблему обеспечения норильчан водой. А уже до конца текущего года в Оганере откроется новое современное пожарное депо.

Руководство Норильска при поддержке краевого правительства намерено продолжать работу по расширению перечня мероприятий комплексного плана, основываясь на предложениях самих норильчан.

Глава города Дмитрий Карасев назвал строительство и реновацию жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры важнейшей частью комплексного плана, отметив, что она требует немалых ресурсов, в том числе и трудовых.

«Учитывая, что наш город тесно взаимодействует с руководством края, регулярно прорабатывает ключевые вопросы повышения качества жизни на территории, мы совместно с руководителями градообразующего предприятия «Норникель» обратились к губернатору региона с просьбой оказать помощь в поиске добросовестных подрядчиков. Я очень признателен Александру Викторовичу Уссу, Николаю Валерьевичу Зуеву, Сергею Андреевичу Козупице, министерству строительства Красноярского края за сегодняшнее роуд-шоу. Для Норильска это возможность значительно продвинуться в реализации намеченных планов», — сказал Дмитрий Карасев.

Также он добавил, что кадровый вопрос, включая строительную сферу, сегодня остро стоит по всей стране. Тем не менее город проводит большой объём работы по поиску подрядных организаций. В Норильск приезжают с презентациями представители фирм из разных регионов. Интерес к городу прослеживается. Тем важнее для норильчан найти действительно ответственных и опытных подрядчиков, которые смогут обновить облик города.

«Работа по подготовке комплексного плана развития Норильска началась в 2020 году и уже до конца октября этого года документ поступит на подписание председателю правительства России Михаилу Мишустину. Ожидается, что в ноябре будет подписано соглашение о реализации плана. Мы заинтересованы в том, чтобы запланированные мероприятия были выполнены в обозначенные сроки, поэтому заблаговременно обсуждаем их с представителями строительного комплекса региона», — поделился мнением заместитель председателя правительства Красноярского края Николай Зуев.

«На протяжении последних 30 лет в Норильске не велось жилищное строительство. Соответственно, там нет необходимой строительной индустрии и рабочих рук для выполнения стоящих перед нами масштабных задач. Наиболее оптимальным было бы привлекать к реализации проектов на севере края наши региональные строительные ресурсы», — сказал заместитель председателя правительства Красноярского края Сергей Козупица.

«Мы рассчитываем найти таких подрядчиков среди красноярских строительных и промышленных организаций, которые имеют представление о работе в непростых климатических и логистических условиях Севера. Ведь реализация масштабного плана развития Норильска подарит северной столице новый облик, её жителям — комфорт, а участникам реновации — бесценный опыт и ведущее положение на рынке», — подчеркнул заместитель директора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко.

Руководители подрядных предприятий оценили масштаб работы, которая уже начинает разворачиваться в Норильске. В ближайшее время ожидается продолжение диалога заинтересованных организаций с норильской администрацией в индивидуальном порядке.