Дмитрий Карасев: «Наш очередной разговор с вами получился живым и честным, как того и требует наша общая цель»

Первым делом Дмитрий Карасев осмотрел новый комфортный павильон для ожидания рейсов у вертолётной площадки. На данный момент подрядчик подключает его к инженерным системам, благоустраивает прилегающую территорию и готовит павильон к вводу в эксплуатацию.

Далее Дмитрий Карасев проинспектировал ремонтируемые социальные объекты, а именно школу № 24 и помещения детского сада, в частности бассейн, где проводятся ремонтно-восстановительные работы. Отдельным пунктом поездки стоял вопрос выбора подходящего помещения для открытия в посёлке филиала Молодёжного центра. Планиурется, что он будет включать в себя комнаты киберспорта и настольных игр, а также другие востребованные среди молодёжи услуги.

Также глава города успел посетить очистные сооружения МУП «КОС». Здесь к первой декаде сентября запланирован демонтаж старого здания очистных сооружений второй очереди. Затем подрядчик приступит к устройству основания и бетонированию площадки под монтаж блочно-модульного здания новых очистных сооружений посёлка.

И в завершение поездки Дмитрий Карасев встретился с жителями Снежногорска, которую он по традиции провёл в филиале Городского центра культуры.

Сначала Дмитрий Карасев рассказал собравшимся о том, какая работа была проделана городской администрацией в ответ на ранее поступавшие в его адрес вопросы с момента прошлого визита. А после он выслушал, что беспокоит снежногорцев сейчас. В основном это вопросы привлечения кадров в сферы здравоохранения и спорта. В этом направлении ведётся плотная работа, претенденты на некоторые вакансии уже найдены.

Сейчас в Снежногорске идёт поиск специалиста на вакантную должность врача-терапевта в рамках муниципальной программы по привлечению сотрудников, обладающих дефицитными для нашей территории специальностями в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.

В городской администрации напоминают, что для приглашённых специалистов предусмотрен большой пакет социальных гарантий: им возмещают расходы, связанные с переездом к новому месту работы, выделяют квартиры по служебному найму, оплачивают работнику и членам его семьи проезд к месту отпуска и обратно, предоставляют ребёнку место в детском саду вне очереди и т. д. Также прибывающим выплачивается единовременная материальная помощь. В частности, выплата врачам, готовым трудиться в Снежногорске, составит в общей сложности 3,8 млн рублей. За более подробной информацией о программе можно обратиться в управление по персоналу администрации города по тел. 8 (3919) 43-71-30 (доб. 1173, 1174, 1176).

Важно отметить, что в декабре 2022 года в Снежногорскую больницу было поставлено новое оборудование: микроскоп «Биомед 4» (бинокулярный), термостат электрический суховоздушный, анализатор мочи «DocUReader» и электрокардиограф.

Все вопросы и пожелания жителей городского поселка Дмитрий Карасев счёл конструктивными и справедливыми, поэтому поручил своим заместителям и руководителям ответственных структурных подразделений принять их в работу.

Завершая встречу, Дмитрий Карасев поблагодарил собравшихся за содержательный диалог: «Наш очередной разговор с вами получился живым и честным, как того и требует наша общая цель. Только сообща мы сможем сделать Снежногорск комфортнее для проживания и детей, и молодёжи, и старшего поколения, тем более потенциал и средства для этого у нас есть. Благодарю вас за тёплый приём и планирую встретиться с вами уже осенью».