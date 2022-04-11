Дмитрий Карасев навестил прибывшую из Мариуполя норильчанку

На момент прибытия Нэлли Ивановны в наш город Дмитрий Карасев находился в командировке. Однако, вернувшись в Норильск, он сразу встретился с воссоединившимся семейством и лично поздравил женщину с благополучным возвращением.

«Мы очень рады, что вы, наконец-то, добрались до родного для нас всех города. Переживали за вас. Норильчане пристально следили за ситуацией и тоже не оставались в стороне. Теперь всё плохое позади. Будем всячески вас поддерживать», — обратился градоначальник к Нэлли Ивановне.

Он внимательно выслушал её рассказ о том, что пришлось перенести жителям Мариуполя: «Мой дом находился на самой окраине. Это был ужас. Националисты бросали в окна зажигательные устройства, так что с первого по восьмой этаж всё сгорело. Я жила в подвале. В магазинах не было еды, националисты всё забрали, не было и питьевой воды. Как-то ночью мы услышали шум. Шла целая громада российских танков из ДНР. Техника была с особой подсветкой снизу, и когда боевые машины подошли близко, мы увидели на них буквы Z и V. Все сразу закричали: «Наши! Наши!». Народ стал сбегаться. Солдаты отдавали людям всё, что у них было, даже бутылочки с водой. Знали, что Мариуполь остался без воды… Очень помогали и военкоры. Передавали людям продукты, помогли мне связаться с Норильском, а позже и забрать из квартиры документы. Теперь я здесь и очень благодарна вам за это».

Дочь Нэлли Зениной, Наталья, находится рядом с момента их встречи в Ростове. После нескольких месяцев тяжелейшего волнения, она снова обнимает маму: «От всей нашей семьи хочу выразить вам, Дмитрий Владимирович, благодарность за помощь. Я считаю, существует масса национальностей, но национальность норильчане – это мы».

Дмитрий Карасев подтвердил, что Норильск был и остаётся городом сплочённых людей: «Мы объявили сбор помощи беженцам из ДНР и ЛНР, и несмотря на то что прошёл уже месяц, люди до сих пор приносят деньги. Были случаи, когда отдавали даже половину своей пенсии со словами: «Мне для людей, которые сейчас оказались в беде, ничего не жалко». Ты смотришь на всё это и понимаешь, насколько сильная взаимопомощь у нас. Как в материальном смысле, так и в душевном. Страна сплотилась, и это дорогого стоит. Правда будет за нами. Владимир Владимирович Путин делает правильное дело ради нас, наших близких и нашего будущего».

Нэлли Ивановна поделилась с гостем воспоминаниями о Норильске. Оказалось, что спустя 30 с лишним лет она помнит город и даже грибные места на Ламе, которые когда-то с удовольствием посещала. Дмитрий Карасев пообещал норильчанке организовать экскурсию и познакомить Нэлли Зенину с обновляющимся ныне Норильском.