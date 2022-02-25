Дмитрий Карасев обратился к норильчанам с просьбой помочь беженцам из Донецка и Луганска

«Уверен, норильчане никогда не останутся равнодушными к чужой беде, к тем, кому экстренно пришлось покинуть свои дома, не успев взять с собой даже предметы первой необходимости. Поскольку наш город, ввиду географического положения, не имеет возможности оперативно доставить гуманитарную помощь, мы с вами можем помочь материально. Я принял решение вместе с Благотворительным Фондом «Территория добра» открыть специальный счёт для сбора денежных средств с целью помощи беженцам из Донецка и Луганска. Я уже сделал перечисление, призываю и вас присоединиться всем Норильском», - сообщил на свой странице в Instagram Дмитрий Карасев.

Реквизиты для перевода прилагаем в галерее. В фонде отметили, что при переводе обязательно написать:

Программа СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА. Помощь пострадавшим от военных действий. Подсчёт: 86/04.