Дмитрий Карасев оценил ход ремонта муниципальных квартир

На сегодня в Норильске признаны аварийными семь домов гостиничного типа. Перед администрацией города стоит задача расселить жильцов в ближайшие годы. Для этого используется манёвренный жилищный фонд. Эти квартиры находятся в разном состоянии, в некоторых, помимо косметического ремонта, требуются замена перегородок, сантехники, окон и установление новых электроплит. На эти цели в бюджет ежегодно закладывается финансирование в рамках муниципальной программы «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства».

В этом году планировали отремонтировать 326 квартир. В среднем 1-комнатная квартира обходится бюджету в 1 миллион рублей, 2-комнатная — в 1,5 миллиона, на 3-комнатную требуется около 2 миллионов рублей. Стоит отметить, что новая мебель в «ремонтный набор» не входит.

На текущий момент ремонт завершён в 153 квартирах. Ещё 115 находятся в разной степени готовности. Остальные должны быть отремонтированы к концу года.

Из бюджета города ежегодно выделяются средства и на ремонт квартир для детей-сирот. Ежегодно однокомнатные квартиры получают 30-40 человек. В этом году в очереди 34 человека.

Осмотрев квартиры на ул. Ленинградской, 23, ул. Павлова, 20, ул. Дзержинского, 5, и ул. Мира, 1, Дмитрий Карасев отметил, что подрядчики не везде укладываются в предусмотренные контрактом сроки, однако строительный сезон ещё не закончился, у них есть ещё несколько недель.

«Качеством выполняемых работ доволен. Есть нюансы, которые необходимо будет учесть в дальнейшем. Соответствующие затраты обязательно будут заложены на следующий год. Ремонт должен быть качественным, ограничений в составлении сметной документации у нас нет», — заключил глава города.