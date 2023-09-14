МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дмитрий Карасев оценил ход ремонта муниципальных квартир

Дмитрий Карасев оценил ход ремонта муниципальных квартир

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Дмитрий Карасев оценил ход ремонта муниципальных квартир

Обновлённые квартиры решают вопросы с расселением норильчан из аварийных многоквартирных домов и обеспечением жильём детей-сирот.

Дмитрий Карасев оценил ход ремонта муниципальных квартирДмитрий Карасев оценил ход ремонта муниципальных квартирДмитрий Карасев оценил ход ремонта муниципальных квартирДмитрий Карасев оценил ход ремонта муниципальных квартирДмитрий Карасев оценил ход ремонта муниципальных квартирДмитрий Карасев оценил ход ремонта муниципальных квартирДмитрий Карасев оценил ход ремонта муниципальных квартир

На сегодня в Норильске признаны аварийными семь домов гостиничного типа. Перед администрацией города стоит задача расселить жильцов в ближайшие годы. Для этого используется манёвренный жилищный фонд. Эти квартиры находятся в разном состоянии, в некоторых, помимо косметического ремонта, требуются замена перегородок, сантехники, окон и установление новых электроплит. На эти цели в бюджет ежегодно закладывается финансирование в рамках муниципальной программы «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства».

В этом году планировали отремонтировать 326 квартир. В среднем 1-комнатная квартира обходится бюджету в 1 миллион рублей, 2-комнатная — в 1,5 миллиона, на 3-комнатную требуется около 2 миллионов рублей. Стоит отметить, что новая мебель в «ремонтный набор» не входит.

На текущий момент ремонт завершён в 153 квартирах. Ещё 115 находятся в разной степени готовности. Остальные должны быть отремонтированы к концу года.

Из бюджета города ежегодно выделяются средства и на ремонт квартир для детей-сирот. Ежегодно однокомнатные квартиры получают 30-40 человек. В этом году в очереди 34 человека.

Осмотрев квартиры на ул. Ленинградской, 23, ул. Павлова, 20, ул. Дзержинского, 5, и ул. Мира, 1, Дмитрий Карасев отметил, что подрядчики не везде укладываются в предусмотренные контрактом сроки, однако строительный сезон ещё не закончился, у них есть ещё несколько недель.

«Качеством выполняемых работ доволен. Есть нюансы, которые необходимо будет учесть в дальнейшем. Соответствующие затраты обязательно будут заложены на следующий год. Ремонт должен быть качественным, ограничений в составлении сметной документации у нас нет», — заключил глава города.

Текст Евгений Стренадко
Фото Владимир Макушкин
14 сентября в 13:25 360
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