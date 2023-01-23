Дмитрий Карасев оценил потенциал проектов, созданных участниками Акселератора ЗГУ

Первым проектом стала «Система для обнаружения льда на крыше зданий». Её авторами выступила сборная команда ЗГУ и политехнического колледжа. Главная цель проекта - решить проблему с сосульками с помощью специальной подсветки с системой нагревания.

Дмитрий Карасев предложил обкатать его на городских объектах, например, хрущёвках:

«Основная проблема этих зданий в том, что из-за разницы температур под самой крышей и снаружи здания образуются сосульки. Давайте посмотрим на этом примере и попробуем применить этот проект. С вас – выбрать здание, посмотреть его контур, параметры и определить стоимость реализации. Лучше выбрать какую-то новую кровлю, которую потом не надо будет ремонтировать. В этом году можно взять ту, которая будет ремонтироваться и одновременно выполнить монтаж такого кабеля».

Следующим стал проект «Освещение полос движения в условиях плохой видимости на автодороге Норильск–Кайеркан». Его реализация позволит сократить аварийность на трассах Большого Норильска и гораздо реже закрывать дорогу из-за метеоусловий. Идея также поможет улучшить логистику и перевозку грузов. Нейросеть будет самостоятельно определять степень видимости и включать световые элементы.

«Мы в этом году запускаем комплексную систему видеонаблюдения, которая будет охватывать в том числе улично-дорожную сеть и межрайонные дороги, мы можем задействовать и освещение дорог. Проект у нас уже готов, а ваше предложение можно в него интегрировать», - сказал градоначальник.

Также студенты представили Дмитрию Карасеву интерактивный сайт «Сказки народов Севера» для детей и их родителей. Он поможет больше узнать о культуре народов Севера. А также приложение Econews, которое расскажет горожанам о местах выгула собак, сдаче отработанных батареек и другие полезные данные.

Ещё одно приложение – «Помощь рядом», так называемый Uber для волонтёров. Оно позволит нуждающимся в бытовой помощи горожанам оперативно получить её через этот сервис. А желающим откликнуться позволит видеть тех, кто оставил запрос с просьбой помочь. Ребятам необходимы деньги для создания прототипа и привлечения специалистов.

«Предлагаю обсудить возможность создания такого проекта на базе Молодёжного центра, у них было много подобных идей. Надо подумать, как можно организовать всё в одном движении и получать информацию по различным акциям. Давайте состыкуем вас со специалистами центра и попробуем организовать реализацию этого проекта», - обратился глава города к участникам проекта.

В целом Дмитрий Карасев положительно отозвался о студенческих проектах и отметил, что два из них ему точно запали в душу.

«Нужно развивать этот формат, - сказал он об Акселераторе ЗГУ. – Благодаря таким проектам видно те моменты, на которые там наверху не обращаешь внимания, а в рамках таких акселераторов их можно легко увидеть. Два проекта мне реально интересны, их можно тестово реализовать на некоторых объектах. Идеи высказываются постоянно, но здесь ребята реально показали объём бюджета, это дорогого стоит на самом деле».