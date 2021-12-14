Дмитрий Карасев открыл личную страницу в Instagram

Пока на странице karasev_dv пока размещена только одна публикация. В видеоролике Дмитрий Карасев обратился к посетителям: «Рад приветствовать вас в социальных сетях, вот и я решил создать свою интернет-страничку». Глава добавил, что собирается в Instagram-формате рассказывать о реализации комплексного плана социально-экономического развития города и других важных событиях. В сторис Дмитрий Карасев уже выложил скрин распоряжения Правительства России об утверждении комплексного плана развития Норильска, отметив, что день сегодня очень продуктивный.

Меньше чем за сутки свыше полусотни горожан оставили свои комментарии под первым постом градоначальника: большинство поддержали идею открытия такой странички, а кто-то уже обратился с вопросами и пожеланиями.