Дмитрий Карасев посетил Москву с рабочим визитом

Главной темой встречи стало укрепление сотрудничества и взаимодействия между администрацией Норильска и Союзом городов Заполярья и Крайнего Севера, в состав которого входит наш город. Также на обсуждение были вынесены вопросы социально-экономического развития Норильска.

На август этого года запланирован съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Стороны пришли к выводу, что такие рабочие визиты должны проходить чаще. При этом Алексей Веллер выразил готовность оказывать всестороннее содействие муниципалитету, в том числе в рамках реализации мероприятий Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.