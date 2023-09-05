Дмитрий Карасев посетил объекты строительства в Кайеркане

В программе градоначальника было посещение нескольких многоквартирных домов, которые в этом году должны быть отремонтированы. По всем адресам строители укладываются в сроки: в настоящий момент там идёт покраска фасадов, все материалы в наличии.

Далее Дмитрий Карасев отправился на социальные объекты: «Мне понравилось, как покрасили спортивную школу № 5: на мой взгляд, цветовое решение удачное, в итоге получилось красиво и ярко. Для школы № 40, прямо напротив, уже разработали проект и определили подрядчика. Скоро здесь начнётся ремонт фасадов. Подобные работы можно проводить в зимнее время - учебному процессу это не помешает. Закончить специалисты должны во втором квартале 2024 года».

За летний период в Кайеркане подрядчиками были проделаны большие объёмы работ по асфальтировке придомовых территорий. В них также включили проезды и так называемые белые пятна, не находящиеся в чьём-либо конкретном ведении. В 2024 году эти работы будут продолжены.

«В работе использовались материалы, произведённые на новом асфальтобетонном заводе. Качество асфальта хорошее: за этим следят и регулярно проводят экспертизы. В следующем году мы заложили в план по Кайеркану ещё больше площадей. Сейчас для этого есть все условия», - прокомментировал Дмитрий Карасев.

Глава Норильска посетил и ряд общественных территорий Кайеркана: спортивные, игровые площадки и т. д. Также он пообщался с жителями района, которых там встретил: «Эти объекты очень востребованы у людей, но у меня остались вопросы по их содержанию, тем более что зимы у нас суровые. Поэтому я дал местным властям поручение заблаговременно закладывать в смету средства для поддержания данных площадок в надлежащем состоянии».

После этого Дмитрий Карасев отправился в дом гостиничного типа на ул. Шахтёрской, 11. Осмотрев его состояние, глава города дал соответствующим службам поручение максимально оперативно расселить жильцов, соблюдая предусмотренные законодательством процедуры, после чего заняться сносом здания.

«Я дал поручение управляющей компании срочно принять ряд превентивных мер во избежание аварийных ситуаций, покрасить входную группу и места общего пользования, чтобы они приняли нормальный вид. Дом признан аварийным, поэтому вкладывать в него капитальные средства нецелесообразно», - сказал Дмитрий Карасев, заканчивая осмотр дома.

В завершение поездки рабочая группа обсудила, какие объекты и территории Кайеркана нуждаются в ремонте и асфальтировке, а также что нового можно сделать в части благоустройства района. В ближайшее время их постараются включить в соответствующую муниципальную программу.