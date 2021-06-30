Дмитрий Карасев поставил второй компонент вакцины от коронавируса

«После введения первого компонента ощущал небольшую слабость, температуры не было. Сегодня - второй этап вакцинации. Процедура заняла немного времени: обследовали, измерили давление и поставили прививку. Чувствую себя отлично. Своё решение привиться считаю правильным, советую последовать моему примеру всем норильчанам, подлежащим вакцинации», - поделился Дмитрий Карасев.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией в городе увеличивается, в связи с чем было принято решение развернуть второй ковидный госпиталь на базе Оганерской больницы. Среди пациентов наблюдаются и тяжёлые случаи заболевания.

«Именно сейчас, когда норильчане уезжают в отпуск и возвращаются домой из разных городов и стран, важно выработать коллективный иммунитет. На прошлых выходных был открыт дополнительный пункт вакцинации в спортивно-развлекательном комплексе «Арена». За два дня первый компонент вакцины против коронавируса был введен 420 норильчанам. Это высокий показатель», - отметил глава города.

В заключение градоначальник добавил, что на днях в Норильск прибудет очередная партия вакцины. Спрос среди норильчан растёт, и вызван он с вводом ограничений в курортных городах. Однако не стоит ждать кардинальных решений, связанных с распространением инфекции, а лучше поставить прививку прямо сейчас.