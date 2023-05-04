Дмитрий Карасев поздравил вдову ветерана Великой Отечественной войны и труженицу тыла с наступающим Днем Победы

Первой поздравления принимала Третьякова Антонина Яковлевна, которая за работу в годы Великой Отечественной войны имеет почетное звание «Ветеран труда России» и «Труженик тыла». 98-летняя норильчанка награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель», «Ветеран труда» и многие другие. После глава города лично поздравил Лозовую Фаину Николаевну, вдову умершего участника Великой Отечественной войны Лозового Виктора Павловича.

Дмитрий Карасев вручил норильчанкам памятные подарки, пожелал крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, мирного неба над головой и долгих лет жизни.

«Невероятная гордость, что имеем возможность поговорить о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу лично, а не узнать о них со страниц истории. Благодаря силе, стойкости и железной воле защитников нашей Родины – ветеранам и участникам трудового фронта, 9 мая вся страна будет отмечать 78 годовщину Победы в Великой Отечественной войне». – выразил благодарность Дмитрий Карасев.

В честь знаменательного праздника в Норильске пройдут торжественные церемонии, концерты, а также праздничный парад у дома ветерана Дмитрия Ивановича Конопли.