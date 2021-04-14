Дмитрий Карасев примет участие в работе Красноярского экономического форума

Пандемия внесла свои коррективы в привычный ритм жизни россиян. В этих условиях города по-разному выходят на путь привлечения инвесторов и капиталов. Именно это и станет основной темой дискуссии. Ведь каждому российскому городу требуется своя инвестиционная идентичность с определением конкурентных преимуществ, приоритетных направлений и зон развития, мер поддержки, планируемых проектов, сбором других сведений, необходимых инвесторам для принятия решений. Модератором площадки выступит Алексей Порошин, генеральный директор ООО «Центр экономики регионов».

Дмитрий Карасев расскажет о модели развития Норильска в период пандемии - о комплексном плане социально-экономического развития города Норильска до 2035 года, а также о взаимодействии Российской Федерации, Красноярского края, Норильска и компании «Норникель».

Помимо участия в форуме, Дмитрий Карасев планирует посетить ряд рабочих встреч и побывать на нескольких объектах столицы региона.