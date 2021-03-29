Дмитрий Карасев принял участие в форуме социальных технологий «Город - это мы!»

Напомним, что в этом году событие проходило в формате фиджитал, что означает слияние онлайн и офлайн форматов. Это позволило провести форум во всех регионах присутствия компании «Норникель». На открытии также выступили глава администрации Мончегорска Виктор Садчиков, глава Печенгского муниципального округа Андрей Кузнецов и руководитель администрации городского округа «Город Чита» Александр Сапожников.

Основное, что волновало жителей регионов - это, конечно, пандемия. На вопрос о том, как на настроение людей во время пандемии повлиял тот факт, что Норильск благодаря своему географическому расположению всегда был оторван от материка, а благодаря особому статусу оставался закрытым городом, Дмитрий Карасев ответил следующее:

«На самом деле в этой ситуации наше географическое расположение сыграло нам на пользу. Во время распространения инфекции, когда центральные города страны фиксировали статистику заболеваемости, растущую в геометрической прогрессии, у Норильска было время на подготовку. Когда здесь появились первые зараженные, у нас уже были сформированы ковидные госпитали, подготовлено необходимое оборудование, медперсонал также был готов работать. Наша удалённость от материка рассматривалась как средство защиты от распространения коронавирусной инфекции. Именно это помогло сдержать распространение вируса. Для всех прилетающих мы вводили 14-дневную самоизоляцию, обязательное тестирование на ковид. Не буду лукавить: конечно, люди переживали, соблюдали все необходимые превентивные меры. Каждое третье обращение, поступившее главе города, касалось темы коронавируса. Причём в подобной ситуации необходимо принимать решение достаточно быстро, так как времени на раскачку нет. Оперативно совместно с компанией «Норникель» мы начали выдавать горожанам маски в общественных местах, транспорте, на рабочих местах, на объектах торговли. Обрабатывали улично-дорожную сеть, подъезды, городские объекты. «Норникель» закупил необходимое оборудование и расходные материалы для медучреждений. Все эти мероприятия однозначно помогли улучшить настроение горожан и убедить их в том, что всё в наших руках, что действуя сообща, мы со всем справимся».

В рамках программы форума участники поделились собственным опытом, который они приобрели во время пандемии. А приглашённые спикеры дали советы, как удержаться «на плаву» в это непростое время. Завершилось мероприятие беседой с актрисой Ингеборгой Дапкунайте и писателем Александром Цыпкиным.