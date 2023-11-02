МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дмитрий Карасев проинспектировал ход благоустройства лыжной базы «Оль-Гуль»

Дмитрий Карасев проинспектировал ход благоустройства лыжной базы «Оль-Гуль»

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Дмитрий Карасев проинспектировал ход благоустройства лыжной базы «Оль-Гуль»

В своём Тelegram-канале он сообщил, что подрядчик выполнил свои обязательства в срок.

Дмитрий Карасев проинспектировал ход благоустройства лыжной базы «Оль-Гуль»

«Радостно, что быстровозводимое здание, которое мы начали монтировать в этом году, – готово и подрядчик качественно выполнил работы в срок. Совсем скоро здание начнёт полноценно функционировать», – поделился градоначальник с горожанами.

Также на территории установлен новый уличный спортивный комплекс.

Но на этом преображение лыжной базы не заканчивается. В следующем году здесь начнётся реконструкция беговой дорожки длиной 3,5 км.

Кроме того, Дмитрий Карасев добавил, что «Оль-Гуль» станет точкой для проведения крещенских купаний: «Организуем прорубь, доставку норильчан автобусами, дежурство МЧС, спасателей, медиков. Уже сейчас полным ходом идёт подготовка».

Фото пресс–службы администрации Норильска
2 ноября в 16:00 480
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