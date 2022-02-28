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Дмитрий Карасев прошёл полную ревакцинацию против коронавируса

Дмитрий Карасев прошёл полную ревакцинацию против коронавируса

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Дмитрий Карасев прошёл полную ревакцинацию против коронавируса

Сегодня градоначальник поставил второй компонент вакцины против ковида в новом прививочном пункте по адресу: Ленинский пр., 16. Для ревакцинации он выбрал препарат «Спутник V».

Дмитрий Карасев прошёл полную ревакцинацию против коронавирусаДмитрий Карасев прошёл полную ревакцинацию против коронавирусаДмитрий Карасев прошёл полную ревакцинацию против коронавируса

«Я поставил вторую прививку и чувствую себя отлично. После первого компонента никаких побочных эффектов я не испытал», — поделился с журналистами глава города.

С момента открытия нового пункта вакцинации в нём привились уже более 1800 норильчан. Горожане отдают ему предпочтение из-за его доступности.

Всего на сегодняшний день в Норильске привились 82 518 человек, что составляет 58,9% от общего числа взрослого населения, подлежащего вакцинации. Ревакцинировались 12 908 горожан. Среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно) прививки поставили 200 человек.

«Я по-прежнему призываю норильчан принять участие в прививочной кампании против коронавируса. Это прежде всего важно для нас самих, а также наших родных и близких. Вакцины на территории города достаточно, что позволяет горожанам свободно привиться», — добавил Дмитрий Карасев.

Напомним, помимо вневрачебного пункта, норильчане могут обратиться в прививочный пункт по адресу: ул. Кирова, 19. Его график работы: понедельник–пятница — с 08.00 до 20.00, в выходные дни — с 10.00 до 17.00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и прививочный сертификат (при наличии).

Текст Дарья Правдивцева
Фото Владимир Макушкин
28 февраля в 15:15 330
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