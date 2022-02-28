Дмитрий Карасев прошёл полную ревакцинацию против коронавируса

«Я поставил вторую прививку и чувствую себя отлично. После первого компонента никаких побочных эффектов я не испытал», — поделился с журналистами глава города.

С момента открытия нового пункта вакцинации в нём привились уже более 1800 норильчан. Горожане отдают ему предпочтение из-за его доступности.

Всего на сегодняшний день в Норильске привились 82 518 человек, что составляет 58,9% от общего числа взрослого населения, подлежащего вакцинации. Ревакцинировались 12 908 горожан. Среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет (включительно) прививки поставили 200 человек.

«Я по-прежнему призываю норильчан принять участие в прививочной кампании против коронавируса. Это прежде всего важно для нас самих, а также наших родных и близких. Вакцины на территории города достаточно, что позволяет горожанам свободно привиться», — добавил Дмитрий Карасев.

Напомним, помимо вневрачебного пункта, норильчане могут обратиться в прививочный пункт по адресу: ул. Кирова, 19. Его график работы: понедельник–пятница — с 08.00 до 20.00, в выходные дни — с 10.00 до 17.00.

При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС и прививочный сертификат (при наличии).