Дмитрий Карасев провёл рабочую встречу по вопросам ремонта в квартирах, предоставленных детям-сиротам

Как сообщил Андрей Беспалов, в квартире Элизы Халиковой работы в рамках гарантийных обязательств практически завершены. Все нюансы подрядчик согласовывает с собственником, потому нареканий нет. По остальным квартирам составлен план мероприятий с указанием сроков их реализации. Подрядчик извещён обо всех дефектах. Работы планируется начать с 15 апреля и в течение мая завершить их.

Также директор УЖКХ отметил, что пакет документов на 24 квартиры готов и в ближайшее время будет размещён на сайте госзакупок.

Наталья Коростелева, заместитель главы Норильска по социальной политике, сообщила, что Красноярский край выделит дополнительные средства на ремонт девяти квартир в размере 3,5 млн рублей. «Совместно с опекой, а также с уполномоченным по правам ребёнка в городе Норильске Натальей Плотниковой будем выезжать на осмотр всех квартир», - добавила она.

В завершение совещания Дмитрий Карасев поручил продолжать работу в активном режиме, а также отметил, что по итогам обхода квартир с представителем подрядчика и корректировки плана мероприятий в апреле будет организована следующая рабочая встреча.