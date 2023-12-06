Дмитрий Карасев с рабочим визитом посетил посёлок Снежногорск

Первым делом градоначальник осмотрел тёплый пассажирский павильон у вертолётной площадки.

«В прошлый мой визит в августе здесь велись работы по подключению к инженерным системам и планировке прилегающей территории. Сейчас мы видим, что этот замечательный проект уже завершён, строители уложились в сроки. Рад, что теперь гости и жители Снежногорска будут пользоваться этим комфортным павильоном», – поделился впечатлениями глава города Дмитрий Карасев.

Далее делегация осмотрела ход выполнения работ на очистных сооружениях городского посёлка. Строительно-монтажные работы с вводом в эксплуатацию данного объекта должны завершиться к 25 декабря, после чего рабочие приступят к пусконаладочным работам, которые завершатся к апрелю 2024 года.

Также глава города посетил детский сад, расположенный в здании средней школы № 24. Здесь строители уже завершают работы по ремонту бассейна, в котором скоро смогут плавать порядка 40 воспитанников дошкольного учреждения.

Кроме того, выполнены контракты на устройство архитектурной подсветки многоквартирных домов на ул. Хантайская Набережная, 4 и 6, которая дополнительно освещает дворовые территории в тёмное время суток.

Завершены ремонтно-восстановительные работы кровли здания административно-общественного центра на ул. Хантайская Набережная, 10. В будущем здесь также проведут ремонт инженерных систем и помещений и сделают облицовку фасада.

В 2023 году были полностью выполнены работы по устройству линии наружного освещения на автомобильных дорогах Снежногорска. В общей сложности было отремонтировано почти два км дорог, установлено 66 опор освещения.

Глава Норильска рассказал о дальнейших планах по благоустройству некоторых объектов: «Завершены все работы в парке «Бригантина» – осталось только озеленить его, когда настанет тёплый сезон. Нам очень понравилась скульптура «Маяк», установка которой профинансирована компанией НТЭК. Летом замостим здесь тротуары, высадим траву и ёлочки, в результате чего у нас получится прекрасное место отдыха на набережной Усть-Хантайской ГЭС».

Более подробно обо всех завершённых и запланированных на следующий год работах Дмитрий Карасев рассказал на открытой встрече с жителями Снежногорска.

«Очень доволен и результатами работ на объектах, и нашим общением с жителями посёлка, уже ставшим доброй традицией, завершающей каждый мой приезд к ним в гости. Обсудили задачи на 2024 год – будем продолжать совместную работу», – подытожил Дмитрий Карасев.

Завершился вечер концертной программой с участием ансамбля «Оганер» и церемонией награждения жителей Снежногорска благодарственными письмами главы города и Норильского городского Совета депутатов.