Дмитрий Карасев с рабочим визитом посетил посёлок Снежногорск
Дмитрий Карасев с рабочим визитом посетил посёлок Снежногорск
Глава города смотрел ход выполнения строительно-монтажных работ на нескольких объектах, выступил с отчётом о проделанной за год работе в части капитального и текущего ремонтов, а также рассказал жителям о планах на следующий год.
Первым делом градоначальник осмотрел тёплый пассажирский павильон у вертолётной площадки.
«В прошлый мой визит в августе здесь велись работы по подключению к инженерным системам и планировке прилегающей территории. Сейчас мы видим, что этот замечательный проект уже завершён, строители уложились в сроки. Рад, что теперь гости и жители Снежногорска будут пользоваться этим комфортным павильоном», – поделился впечатлениями глава города Дмитрий Карасев.
Далее делегация осмотрела ход выполнения работ на очистных сооружениях городского посёлка. Строительно-монтажные работы с вводом в эксплуатацию данного объекта должны завершиться к 25 декабря, после чего рабочие приступят к пусконаладочным работам, которые завершатся к апрелю 2024 года.
Также глава города посетил детский сад, расположенный в здании средней школы № 24. Здесь строители уже завершают работы по ремонту бассейна, в котором скоро смогут плавать порядка 40 воспитанников дошкольного учреждения.
Кроме того, выполнены контракты на устройство архитектурной подсветки многоквартирных домов на ул. Хантайская Набережная, 4 и 6, которая дополнительно освещает дворовые территории в тёмное время суток.
Завершены ремонтно-восстановительные работы кровли здания административно-общественного центра на ул. Хантайская Набережная, 10. В будущем здесь также проведут ремонт инженерных систем и помещений и сделают облицовку фасада.
В 2023 году были полностью выполнены работы по устройству линии наружного освещения на автомобильных дорогах Снежногорска. В общей сложности было отремонтировано почти два км дорог, установлено 66 опор освещения.
Глава Норильска рассказал о дальнейших планах по благоустройству некоторых объектов: «Завершены все работы в парке «Бригантина» – осталось только озеленить его, когда настанет тёплый сезон. Нам очень понравилась скульптура «Маяк», установка которой профинансирована компанией НТЭК. Летом замостим здесь тротуары, высадим траву и ёлочки, в результате чего у нас получится прекрасное место отдыха на набережной Усть-Хантайской ГЭС».
Более подробно обо всех завершённых и запланированных на следующий год работах Дмитрий Карасев рассказал на открытой встрече с жителями Снежногорска.
«Очень доволен и результатами работ на объектах, и нашим общением с жителями посёлка, уже ставшим доброй традицией, завершающей каждый мой приезд к ним в гости. Обсудили задачи на 2024 год – будем продолжать совместную работу», – подытожил Дмитрий Карасев.
Завершился вечер концертной программой с участием ансамбля «Оганер» и церемонией награждения жителей Снежногорска благодарственными письмами главы города и Норильского городского Совета депутатов.