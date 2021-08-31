Дмитрий Карасев собрал команду руководителей в сфере управления строительством

По словам Дмитрия Карасева, руководство администрации города давно шло к тому, чтобы обеспечить Норильск сильными кадрами в сфере строительства, реновации и капитальных ремонтов.

Он представил коллегам Дмитрия Смирнова, назначенного на должность заместителя главы Норильска по перспективным проектам и реновации.

«Это большой структурный блок, куда входят все мощности, которые будут задействованы при капитальных ремонтах, реконструкции и, прежде всего, в реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Сюда входит и управление по реновации, курирующее программу социально-экономического развития города и выполнение комплексного плана», - сказал Дмитрий Карасев.

На должность начальника управления по реновации администрации Норильска назначен Альберт Галиуллин. Ему совместно с Дмитрием Смирновым в ближайшее время предстоит набрать в управление сотрудников.

«Запустить работу нужно таким образом, чтобы у нас было понимание относительно реализации каждого направления комплексного плана, чтобы не было провалов. Мы должны видеть, как этот механизм функционирует, своевременно выявлять минусы, если они будут появляться, оперативно реагировать на ситуацию и исправлять недочёты», - подчеркнул глава Норильска.

Начальником управления капитальных ремонтов и строительства назначен Вячеслав Соловьев. Он будет вести муниципальную программу по текущему и капитальному ремонту социальных объектов - детских садов, школ и так далее.

«Объём финансирования довольно большой. На вас ложится серьёзная ответственность в части реализации этой программы. Мы должны стремиться к тому, чтобы по итогам года она была выполнена не менее чем на 95%», - обратился Дмитрий Карасев к новому руководителю УКРиС.

Также глава Норильска представил собравшимся своего советника Дмитрия Самородова, уточнив, что тот стоял у истоков формирования комплексного плана социально- экономического развития территории. Дмитрий Карасев призвал коллег к эффективной работе и выразил готовность к взаимодействию.