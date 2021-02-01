Дмитрий Карасев в ходе рабочего визита в Красноярск встретился с председателем краевого Законодательного собрания

В ходе совещания Дмитрий Свиридов ещё раз поздравил Дмитрия Карасева с назначением на должность, отметив, что городу сегодня предстоит решать амбициозные задачи по реализации Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

«Желаю успехов в работе, а работы будет много. Норильск – город уникальный, заполярный, управление им имеет свои особенности и сложности. Кроме того, в этом году должна начаться реализация нового четырёхстороннего соглашения по социально-экономическому развитию Норильска, которое подразумевает комплекс масштабных мероприятий, направленных на модернизацию и реновацию города. Нельзя сбрасывать со счетов и пандемию, борьба с которой входит в первостепенные задачи в каждом муниципалитете Красноярского края. Я уверен, что администрация Норильска под вашим руководством справится с поставленными задачами и покажет достойные результаты, в том числе и в нашей совместной работе по развитию Красноярского края», - сказал Дмитрий Свиридов.

Глава Норильска согласился, что ему доверили руководство городом в очень сложный период, когда по сути предстоит глобальное обновление всей городской инфраструктуры, прецедентов которой в российской истории ещё не было ни у одного арктического города.

«Понимаю, какая ответственность лежит на мне и команде администрации Норильска. У нас нет права подвести жителей нашего города, которые как никто заслуживают позитивных изменений в социальной и жилищной сферах, а также руководство края, федеральное правительство и компанию «Норникель», которые вложили много сил и средств в то, чтобы у Норильска появился столь амбициозный план мероприятий по модернизации города», - сказал Дмитрий Карасев.

Так называемое четырёхстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и ПАО «ГМК «Норильский никель» находится на стадии подписания. Документ станет определяющим для жизни и развития города на ближайшие 15 лет – в соглашении отражены комплексные меры по развитию муниципалитета до 2024 года и его перспективы до 2035-го.

В ходе совещания глава города Норильска отметил, что приехал в Красноярск в свою первую рабочую неделю, чтобы пообщаться с руководством края, депутатским корпусом Законодательного собрания.

«Потому что понимаю, что от качества нашего взаимодействия будут зависеть сроки начала реализации комплексного плана и дальнейшее качество его исполнения. Заверяю, что город со своей стороны приложит все усилия, чтобы коммуникации были на самом качественном уровне», - подытожил Дмитрий Карасев.