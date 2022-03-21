Дмитрий Карасев встретился с губернатором края Александром Уссом

По словам Дмитрия Карасева, сейчас ситуация в Норильске стабильная. Обеспечен запас жизненно важных продуктов и лекарств на 1,5-2 месяца, другого продовольствия — на 5-6 месяцев. С территорий ДНР и ЛНР в Норильск к родственникам переехали 22 человека, при необходимости им окажут всестороннюю помощь. Александр Усс отметил, что даже в нынешних условиях, с учётом санкционных ограничений, необходимо воплощать в жизнь все заявленные планы, в том числе по реновации Норильска.

«Президент России Владимир Путин дал именно такую установку: главной формой поддержки экономики является прежде всего развитие — это дополнительные контракты, финансовые вливания, чтобы поддержать коллективы, сохранить рабочие места. Мы уже внесли корректировку в краевой бюджет, добавили беспрецедентную сумму — 27 млрд рублей, такой не было в новейшей истории. Всё, что намечено на этот строительный сезон, должны сделать», — подчеркнул Александр Усс.

Дмитрий Карасев презентовал главе региона варианты архитектурно-планировочной концепции реновации Норильска до 2035 года. Их разработали в ходе международного конкурса, который завершился в октябре 2021 года. На участие в нём поступило 27 заявок из 13 стран от 73 компаний. Сейчас определены три финалиста, а это значит, что заполярный город получит три варианта архитектурно-планировочной концепции, каждый из которых сможет использовать в процессе реновации.

Также глава Норильска рассказал о начале создания модельного образца преобразований, реализовать который поручал Александр Усс. Работу начнут на участке возле драмтеатра. К благоустройству подойдут комплексно: одновременно с обновлением фасадов 16 жилых домов заменят кровлю, обустроят дворы, общественные пространства, детские и спортивные площадки, отремонтируют коммуникации.

«Концепция реновации Норильска практически готова — это даёт основания для оптимизма, для движения в заданном направлении. Надеюсь, что работы на модельном участке завершатся этой осенью. У людей будет понимание, что предстоит сделать, как всё будет выглядеть — это вдохновляющее решение», — резюмировал Александр Усс.