МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дмитрий Карасев встретился с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым

Дмитрий Карасев встретился с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым

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Дмитрий Карасев встретился с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым

Владимир Соловьёв прибыл в Норильск, чтобы вручить удостоверения Союза журналистов России 20 работникам средств массовой информации города.

Дмитрий Карасев встретился с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым

Торжественная церемония вручения состоится в пятницу, 23 июля. Помимо этого, глава города Дмитрий Карасев и заместитель главы по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов обсудили с Владимиром Соловьевым вопросы повышения престижа специальностей медиасферы. У делегации в планах создание на территории города телевизионных студий, редакций и информационных центров.

Фото пресс–службы администрации Норильска
22 июля в 12:05 440
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