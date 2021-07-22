Дмитрий Карасев встретился с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым

Торжественная церемония вручения состоится в пятницу, 23 июля. Помимо этого, глава города Дмитрий Карасев и заместитель главы по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов обсудили с Владимиром Соловьевым вопросы повышения престижа специальностей медиасферы. У делегации в планах создание на территории города телевизионных студий, редакций и информационных центров.