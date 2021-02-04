Дмитрий Карасев встретился с замминистра здравоохранения Красноярского края Александром Украинцевым

Александр Украинцев прибыл в Норильск несколько дней назад. За это время он успел осмотреть ковидные госпитали и пообщаться с пациентами, которые проходят там лечение. Кроме того, замминистра посетил местные поликлиники и больницы, а также провёл приём граждан.

Помимо осмотра медучреждений, состоялась встреча с главой города, на которой также присутствовал руководитель территориального отдела минздрава Норильска Коба Кавтеладзе. В ходе беседы Александр Украинцев не смог не поблагодарить медперсонал за работу в период пандемии:

- Сегодня я увидел достойную медицину, если вдруг наступит очередная волна коронавируса – норильская медицина её отработает. Да, будет нагрузка, но люди будут работать. Отдельный плюс – резервный госпиталь, который поможет нам сохранить жизнь и здоровье норильчан.

Дмитрий Карасев в свою очередь вызвал благодарность замминистра за его визит:

- Мы очень рады, что появился заместитель, который курирует северные территории. Администрация города надеется на плодотворное сотрудничество. Ряд возникающих проблем теперь будет решаться гораздо быстрее и продуктивнее.

В конце Александр Украинцев пообещал регулярно посещать Норильск, и следующий его приезд запланирован на март.