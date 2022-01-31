МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дмитрий Карасев выражает глубокие соболезнования родителям детей, погибших в пожаре

Дмитрий Карасев выражает глубокие соболезнования родителям детей, погибших в пожаре

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Дмитрий Карасев выражает глубокие соболезнования родителям детей, погибших в пожаре

Дмитрий Карасев выражает глубокие соболезнования родителям детей, погибших в пожаре

Выражаю глубокие соболезнования родителям, родным и близким погибших детей и разделяю ваше горе. Невозможно подобрать слов, чтобы описать вашу боль. Утрата самых родных и бесценных – ваших детей – это безутешное горе, след от которого навсегда останется в сердце. Сил вам и терпения. Вечная память.

Старшему сыну, который выжил и сейчас находится в реанимации, я желаю скорейшего выздоровления, и от лица администрации могу заверить, что пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.

Фото из открытых источников
31 января в 14:17 720
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