Дмитрий Карасев выражает глубокие соболезнования родителям детей, погибших в пожаре

Выражаю глубокие соболезнования родителям, родным и близким погибших детей и разделяю ваше горе. Невозможно подобрать слов, чтобы описать вашу боль. Утрата самых родных и бесценных – ваших детей – это безутешное горе, след от которого навсегда останется в сердце. Сил вам и терпения. Вечная память.

Старшему сыну, который выжил и сейчас находится в реанимации, я желаю скорейшего выздоровления, и от лица администрации могу заверить, что пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.