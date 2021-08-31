Дмитрий Смирнов назначен на должность заместителя главы Норильска по перспективным проектам и реновации

Глава Норильска отметил, что вверенный Дмитрию Смирнову блок достаточно большой и включает в себя несколько управлений.

«В их числе управление капитального ремонта и строительства, которое ведёт текущие и капитальные ремонты, а также реконструкцию социальных объектов. Программа насыщенная. Вам предстоит свежим взглядом посмотреть на работу этого подразделения. Где-то усилить её, где-то перезапустить, поработать с договорами, со сметами. Также блок включает в себя управление по реновации, которое контролирует программу социально-экономического развития Норильска до 2035 года и фонд «Реновация» - это одна из ключевых единиц в части реализации комплексного плана социально-экономического развития. Через фонд идёт финансирование строительства и капитальных ремонтов объектов со стороны компании «Норникель».

Дмитрий Смирнов представил главе города своё видение работы в новой должности: «В условиях масштабной реновации перед Норильском и его районами открываются большие возможности. Впереди огромный объём практической работы, направленной на повышение качества жизни горожан. Нам предстоит провести реновацию жилищного фонда, капитальный ремонт и модернизацию объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, строительство, реконструкцию и развитие объектов социальной инфраструктуры, заняться формированием комфортной и безопасной городской среды.

Он подчеркнул, что жители Норильска должны и дальше чувствовать позитивные результаты проводимой работы и видеть свои перспективы и перспективы родного края. «Я благодарен вам за оказанное доверие. Осознаю колоссальную ответственность перед вами и перед каждым норильчанином. Я вас не подведу»,— сказал новый руководитель.

Дмитрий Сергеевич Смирнов в 1999 году окончил Военную инженерно-космическую академию им. А.Ф. Можайского. В 2002 году - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения по специальности «приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации», квалификация «инженер». С 2002 по 2004 год являлся аспирантом Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Трудовую деятельность начал в 1995 году. Более 15 лет занимал руководящие должности в различных организациях, связанных со сферой строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения.

С 2019 по 2021 год трудился в ГУП «Водоканал Ленинградской области» в должности заместителя директора по сбыту.

В августе глава Норильска назначил Дмитрия Смирнова заместителем по перспективным проектам реновации.