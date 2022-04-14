Дмитрий Свиридов: «Красноярский край — один из базовых регионов в части реализации планов по развитию Арктики»

Вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края отметил важность проведённого Президентом России совещания по вопросам развития Арктической зоны:

«Владимир Владимирович Путин назвал приоритетом решение экономических, инфраструктурных и социальных задач, реализацию масштабных инвестиционных проектов в Арктике. Президент указал на необходимость уделить особое внимание всем проектам и планам, связанным с Арктикой, — наращивать темпы работы по всем текущим и перспективным задачам.

Подчеркну, речь идёт обо всех отраслях и направлениях и в первую очередь важных для экономики — инвестиционных проектах, в том числе направленных на развитие энергетического комплекса и добывающей промышленности. Также пристальное внимание государство будет уделять вопросам развития социальной сферы, проблемам экологии.

Одним из ключевых направлений работы остаётся укрепление обороноспособности нашей страны в Арктической зоне. Красноярский край — один из базовых регионов в части реализации масштабных планов по развитию Арктики.

Во главе угла — реализация крупных проектов на Таймыре, направленных на создание новых предприятий энергетического комплекса, которые будут способствовать укреплению позиций Красноярского края как одного из флагманов российской энергетической отрасли.

Мы должны ускорить работу по развитию Северного морского пути, портовой инфраструктуры, увеличению грузооборота. В Законодательном собрании прекрасно понимают важность поставленных президентом задач. Краевой парламент работает над обеспечением их реализации: создаёт благоприятные условия для инвестиций и появления новых предприятий, поддерживает действующие производства, разрабатывает новые социальные программы для жителей северных территорий, решает проблемы здравоохранения и экологии.

В контексте решения вопросов развития Арктики хочу привести в пример реализацию комплексного плана развития Норильска в рамках четырёхстороннего соглашения. Норильск сегодня становится базовым городом для решения задач по развитию арктических территорий страны».