Дмитрий Свиридов пообщался с родственниками постравдавшего в сходе лавины Макара

На данный момент мальчик проходит реабилитацию в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. С каждым днём состояние Макара становится лучше. Дмитрий Свиридов заверил Ирину Николаевну в том, что выписка ребёнка произойдёт только при наличии всех необходимых для этого медицинских показаний.

«Я переговорю с нашими врачами. Уверен, что в данном случае они относятся к процессу восстановления с особым вниманием. Реабилитация Макара будет проведена до полного восстановления, – отметил председатель парламента. – И норильчане, и красноярцы следят за его судьбой. Готов подключиться к решению вопросов и проблем, которые могут возникнуть, будем на связи. Макару передайте, пусть поправляется, он – настоящий боец».

Также председатель Законодательного собрания встретился с главным врачом клинического центра Вадимом Яниным. Он заверил, что на данный момент мальчик проходит курс восстановительных процедур и медики оказывают все необходимые медицинские.

Напомним, что 9 января в результате схода лавины на базе отдыха «Гора Отдельная» под завалами снега и обломками строений оказалась семья Макара Попова. К сожалению, выжил он один. В норильскую больницу его доставили в тяжёлом состоянии, с сильным обморожением и переохлаждением. После курса лечения в конце января он был перевезён в Красноярск для дальнейшей реабилитации.

Прилетевшая в Красноярский край из Липецкой области бабушка Макара уже оформила временное опекунство над ним (на срок шесть месяцев), по решению властей заполярного города ей назначена выплата денежных средств на содержание подростка. После реабилитации подросток вместе с бабушкой намерены вернуться в Норильск, чтобы Макар окончил обучение в 8-м классе. Затем они планируют переехать в Липецкую область, где постоянно проживает бабушка.