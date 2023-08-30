Дмитрий Свиридов посетил Норильск, Дудинку и посёлки Таймыра

По словам вице-спикера, обновление города идёт по плану и с каждым месяцем набирает темпы: «Работа кипит, объекты растут буквально на глазах, так что я уверен - всё будет выполнено по плану и в срок. Тем более что сейчас и краевые, и федеральные власти уделяют значительное внимание тому, что происходит в Норильске: в городе дважды побывал врио губернатора Михаил Котюков; премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита в наш город подтвердил гарантии контроля и федерального финансирования плана «Норильск 2035». Всё это обязательно скажется позитивно на реализации комплексного плана».

По традиции Дмитрий Свиридов провёл личный приём граждан. На вопросы норильчан он ответил совместно с депутатом Норильского городского Совета Романом Сербиным. Норильчане обратились к депутатам с вопросами, касающимися ремонта жилых домов и доступности транспорта в городе. Дмитрий Свиридов провёл подробную консультацию и взял решение озвученных земляками вопросов под личный контроль.

Значимым событием поездки стала встреча вице-спикера с руководством города и представителями Агентства развития Норильска (АРН). Во встрече принимали участие глава города Дмитрий Карасев, председатель городского Совета Норильска Александр Пестряков и руководитель АРН Максим Миронов. Стороны обсудили вопрос предоставления отдельным категориям краевых предпринимателей статуса арктических резидентов и, соответственно, различных налоговых преференций.

«Речь идёт о реализации на территории Норильска, а в перспективе и на Таймыре в целом, тех преференций, которые предусмотрены федеральным законодательством для резидентов арктической зоны, представляющих малый и средний бизнес, - пояснил Дмитрий Викторович. - Смысл не в том, чтобы всем подряд давать статус резидента, а присваивать его под инвестиции на период реализации конкретного проекта с определённым набором льгот и преференций. Договорились, что на базе Законодательного собрания – его профильных комитетов (Людмила Васильевна Магомедова, как председатель северного комитета – один из инициаторов нашей работы по вопросу), мы в ближайшей перспективе проведём круглый стол на эту тему. Пригласим представителей профильных министерств Красноярского края. На круглом столе обсудим вопрос, поймём, какие нормативные документы надо будет принять в правительстве края, и какие, если понадобится, изменения нужно будет внести в краевое законодательство».

Также Дмитрий Свиридов побывал в Дудинке, где принял участие в реставрационных работах на мемориале Победы. К 80-летию празднования Великой Победы в 2025 году в столице Таймыра проводится реконструкция комплекса-памятника воинам-таймырцам. Инициативной группой «Молодой гвардии «Единой России» и патриотическими организациями Таймыра было принято решение привести в порядок и саму боевую технику до установки на подиумы. 22 августа, в преддверии 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве волонтёры «Молодой гвардии «Единой России», местные депутаты и общественники, а также заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края приняли участие в покраске военной техники в комплексе-памятнике.

В посёлке Волочанка Дмитрий Свиридов присутствовал на торжественном открытии фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) и вручении ключей семьям, переезжающим в новые квартиры из аварийного жилья. И ФАП, и жильё построены компанией «Норильский никель» в рамках государственно-частного партнёрства (программа мероприятий по оказанию содействия социально-экономическому развитию Таймыра).

В Норильске, вместе с председателем Норильского городского Совета Александром Пестряковым, Дмитрий Свиридов встретился с трудовыми коллективами НТЭК. Вице-спикер ЗС и председатель НГСД рассказали норильчанам о работе представительных органов власти и ответили на вопросы горожан.

В последние дни рабочей поездки Дмитрий Свиридов принял участие в праздничных и наградных мероприятиях, посвящённых Дню шахтёра в Талнахе.