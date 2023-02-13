МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дмитрий Свиридов посетит строительные площадки в Центральном районе и Талнахе

Дмитрий Свиридов посетит строительные площадки в Центральном районе и Талнахе

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Дмитрий Свиридов посетит строительные площадки в Центральном районе и Талнахе

Заместитель председателя краевого парламента Дмитрий Свиридов прибыл с рабочим визитом в Норильск.

Дмитрий Свиридов посетит строительные площадки в Центральном районе и Талнахе

Председатель краевого Заксобрания проведёт ряд встреч с руководством города и «Норникеля», общественниками и молодёжью. Кроме того, в его планах - осмотреть ключевые объекты реновации города, а именно строительные площадки, мерзлотный центр на базе Заполярного госуниверситета им. Н. М. Федоровского (ЗГУ) и ознакомиться с эскизным проектом главного здания ЗГУ, в котором будет проведён капитальный ремонт.

Традиционно Дмитрий Свиридов проведёт в городе личный приём граждан.

Фото из открытых источников
13 февраля в 12:05 560
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