Дмитрий Свиридов посетит строительные площадки в Центральном районе и Талнахе

Председатель краевого Заксобрания проведёт ряд встреч с руководством города и «Норникеля», общественниками и молодёжью. Кроме того, в его планах - осмотреть ключевые объекты реновации города, а именно строительные площадки, мерзлотный центр на базе Заполярного госуниверситета им. Н. М. Федоровского (ЗГУ) и ознакомиться с эскизным проектом главного здания ЗГУ, в котором будет проведён капитальный ремонт.

Традиционно Дмитрий Свиридов проведёт в городе личный приём граждан.