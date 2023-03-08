Дмитрий Свиридов поздравил норильчанок с Днём 8 Марта

Дорогие норильчанки!

Поздравляю вас с прекрасным праздником – Международным женским днём 8 марта!

Пусть этот весенний день добавит вам солнечного настроения, душевного тепла и ярких, радостных событий!

Пусть всегда сопровождают вас красота и любовь, успех и достаток!

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, исполнения заветных желаний и прекрасного весеннего настроения!

Дмитрий Свиридов,

заместитель председателя

Законодательного Собрания Красноярского края