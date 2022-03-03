Дмитрий Свиридов представил Красноярский край на международной конференции «Арктика: устойчивое развитие»

VII Международная конференция «Арктика: устойчивое развитие» прошла со 2 по 3 марта в Москве в Торгово-промышленной палате России. Конференция с 2016 года проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Одним из организаторов мероприятия является Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации. Главная цель конференции — содействие устойчивому социально-экономическому развитию и освоению Арктики.

По приглашению организаторов наш регион на мероприятии представил вице-спикер Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов:

- Я думаю, в связи с последними событиями и беспрецедентным санкционным давлением на нашу страну, тема развития Арктики более чем актуальна. Много говорили сегодня о том, что в эти непростые времена государственная и региональные власти должны помогать северным территориям, уделить им особое внимание.

«Арктика — устойчивое развитие» — очень важная и интересная конференция, в первую очередь с практической точки зрения. На круглых столах, посвящённых инвестиционным проектам развития Арктической зоны РФ, экологии Арктики, развитию инфраструктуры, в том числе транспортной, проблемам термостабилизации, международному сотрудничеству в Арктике, обсуждаются новые практические подходы и технологии освоения и развития северных территорий. Вчера, в первый день конференции, поднимались вопросы, связанные с разными направлениями хозяйственной деятельности в Арктической зоне, обеспечением инфраструктурой, медициной, логистикой. Обсуждения очень принципиальные, глубоко затрагивающие темы, — подчеркнул Дмитрий Свиридов.

Среди участников конференции — учёные, бизнесмены, представители государственной власти. На конференции был предложен широкий спектр инженерных и технических решений, инновационных подходов: новые марки морозостойкого бетона и асфальтных дорожных покрытий, новые виды топлива, инновационные инструменты для сохранения вечной мерзлоты.

Дмитрий Свиридов выступил с докладом на заседании круглого стола «Инновации в технологических, проектных и инженерных решениях для развития Арктики». Темой доклада стала термостабилизация грунтов. Дмитрий Викторович рассказал, как этот вопрос будет решаться в Норильске:

- Согласно комплексному плану социально-экономического развития Норильска на термостабилизацию грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами до 2035 года заложено 3 миллиарда 250 миллионов рублей. Также для решения этого вопроса в городе на базе Заполярного университета был создан научно-исследовательский центр технологий строительства и мониторинга состояния зданий и сооружений на северных арктических территориях. С 2021 по 2022 год запланировано проведение работ по бурению под 53 жилыми домами термометрических скважин, для того чтобы понять, что происходит с грунтами и принять необходимые меры. У норильчан уже имеется опыт мониторинга и термостабилизации — два года назад, таким образом были спасены два девятиэтажных жилых дома. Под ними были проведены исследования, выявлено подземное течение, применены новые технологии по заморозке грунтов. Кроме того «Норникель» запустил в Норильске систему геотехнического мониторинга, которая уже показала свою эффективность. Уверен, что при успешной реализации всех задуманных планов опыт Норильска станет хорошим примером решения проблемы термостабилизации для других северных городов России.

Во второй день конференции делегаты обсудили условия, создаваемые для развития Северного морского пути, использования новых логистических и транспортных технологий, вопросы энергетической безопасности и цифровизации северных территорий.

- Очень своевременная повестка, — отметил Дмитрий Свиридов. — Все эти вопросы непосредственно касаются развития северных территорий Красноярского края и должны решаться в рамках реализации заключённого в прошлом году четырёхстороннего соглашения о социально-экономическом развитии Норильска.