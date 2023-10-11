Дмитрий Свиридов прибыл в Норильск с рабочим визитом

Так, Дмитрий Свиридов проведёт личный приём граждан, рабочую встречу по подготовке к круглому столу комитета Заксобрания по развитию северных и арктических территорий и делам коренных малочисленных народов на тему «О государственной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на территориях Красноярского края, отнесённых к Арктической зоне РФ», а также участие в ряде партийных мероприятий.

Отдельным пунктом рабочей поездки Дмитрия Свиридова станет встреча с представителями организации «Боевое братство», посещение благотворительного фонда «Территория добра» и нового социального пространства «Тепло» по сбору помощи и оказанию поддержки участникам СВО и их семьям.

«Вопросам поддержки участников специальной военной операции и их близких в крае уделяется большое внимание. Активно работает краевой фонд «Защитники Отечества». В то же время с учётом отдалённости Норильска от Красноярска считаю отличной идеей создание в городе социального пространства, где семьи участников СВО и нуждающиеся в поддержке люди всегда смогут получить помощь. Норильск своих не бросает», - отметил Свиридов.