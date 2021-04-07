Дмитрий Свиридов прибыл в Норильск с рабочим визитом

До 12 апреля спикер краевого парламента планирует провести рабочие встречи с руководством Норильска, Таймыра и «Норникеля». На повестке дня - вопросы по реализации соглашения о комплексных мерах по социально-экономическому развитию Норильска на период до 2024 года, а также по подготовке и проведению в нашем городе форума «Молодёжь Севера».

Помимо этого, Дмитрий Свиридов планирует посетить традиционный благотворительный матч с участием легенд мирового хоккея, который будет проходить 9 апреля во Дворце спорта «Арктика», и побывать на праздновании 90-летия Таймыра 9 и 10 апреля. А сегодня он проведёт приём граждан по личным вопросам в норильском городском отделении «Единой России».