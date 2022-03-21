Дмитрий Свиридов принял участие в сборе средств для семей Донбасса

28 февраля в нашем городе через Фонд был объявлен сбор средств для оказания помощи семьям из Луганской и Донецкой народных республик. На данный момент норильчане собрали уже около 700 тысяч рублей, деньги переводятся партнёрским благотворительным фондам территорий, где размещаются беженцы с Донбасса.

Заместитель председателя краевого парламента подчеркнул, что северяне всегда активно откликались на чужое горе и наравне со всей страной участвуют в оказании поддержки тем, кто в ней нуждается: «Я хочу сказать всем норильчанам, которые приняли и продолжают принимать участие в сборе средств, огромное спасибо. Такие акции помогают нам сплотиться перед лицом трудностей, а сейчас нам как никогда надо быть вместе. По всему Красноярскому краю сейчас проходят мероприятия в поддержку жителей Донбасса, и, конечно же, мои земляки из Норильска тоже активно участвуют в благотворительных акциях», - отметил Дмитрий Свиридов.

Перед тем, как сделать пожертвование, он поблагодарил председателя фонда «Территория добра» Наталью Солодовник и сотрудницу фонда Нину Кокоулину за участие в Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Сотрудники фонда удостоены благодарственных писем за неоценимый вклад в организации волонтёрского движения #Мы вместе на территории нашего региона. Сейчас оперативный волонтёрский штаб занимается организацией помощи гражданам, эвакуированным из ДНР и ЛНР.

Помогать жителям Донбасса деньгами было решено из-за сложности логистических цепочек – оперативно доставить продукты питания и товары первой необходимости из Норильска в места размещения беженцев невозможно. В то же время, как рассказала Наталья Солодовник, неравнодушные предприниматели Норильска собрали достаточно много одежды и обуви для беженцев из ДНР и ЛНР: «Буквально на днях к нам в фонд пришли активные предприниматели, которые доставили десятки пакетов с абсолютно новыми вещами и обувью для детей и взрослых. Конечно же, мы никогда не отказываем людям в их желании помочь нуждающимся. И вот сегодня мы проговорили с Дмитрием Викторовичем Свиридовым, что краевые структуры помогут нам всё это доставить адресатам – сейчас как раз формируются очередные грузы для жителей Донбасса», - отметила она.

Сбор средств для помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик продолжается. Поучаствовать в нём может каждый. Средства можно передать лично в благотворительный фонд «Территория добра» по адресу: ул. Севастопольская, д. 4, отдельный вход, 1 этаж. Специальные кнопки для пожертвований через интернет размещены на официальных сайтах Норильска (баннер справа) и БФ «Территория добра».

Кроме того, можно перевести средства на счёт Фонда по реквизитам:

ИНН/КПП 2457065522 /245701001

Р/сч 40703810131160016148

КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8646 ПАО СБЕРБАНК г. Красноярск

К/сч 30101810800000000627

БИК 040407627

ОГРН: 1082400000132 от 17.01.2008 года

ОКПО: 85037524

ОКВЭД: 85.32

Юридический адрес: 663305, Красноярский край,

г. Норильск, ул. Талнахская, д.7, кв. 21.

Почтовый адрес: 663305, Красноярский край,

г. Норильск, ул. Севастопольская д.4, этаж 1 (отдельный вход), помещение 3.

Тел/факс: (3919) 465-333

e-mail: fond-konovalov@rambler.ru

Председатель фонда: Солодовник Наталья Николаевна, действует на основании Устава.

Обязательная формулировка «Программа социальная поддержка». Помощь беженцам из ЛНР и ДНР, подсчет: 86/04.