Дмитрий Свиридов призывает помочь беженцам Донбасса

– Норильчане активно участвуют в акции по сбору средств в поддержку беженцев Донбасса. В это непростое время такая помощь крайне востребована. Президент нашей страны принял очень трудное вынужденное решение. Уверен, что страдания мирных людей, уже восемь лет подвергающихся насилию, скоро закончатся благодаря мужеству наших военнослужащих. Но сегодня жители Донбаса нуждаются в нашей поддержке. Я благодарен всем, кто принимает участие в этой важной гуманитарной акции, жертвуя средства. Прошу всех неравнодушных земляков присоединиться, - обратился к норильчанам Дмитрий Свиридов, заместитель Председателя Законодательного собрания Красноярского края.

«Территория добра» на своём официальном сайте создала специальную страничку, на которой оказать помощь пострадавшим стало намного проще. Для этого горожанам нужно просто ввести данные банковской карты, выбрать или ввести сумму пожертвования и нажать на кнопку «Пожертвовать».