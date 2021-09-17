Дмитрий Свиридов проголосовал на выборах депутатов в Государственную Думу и краевое Законодательное собрание

— В эти дни происходит знаковое для нашей страны, края и города событие. Мы живём в непростое время, но все мы без исключения стремимся к тому, чтобы наша страна и наш регион процветали, тем более что у Красноярского края есть мощный потенциал. А говорить о развитии отдельных территорий в отрыве от государства невозможно. Нам предстоит выполнить задачи, обозначенные в Послании президента, реализовать масштабные планы в отношении всего края. И я думаю, что мы получим всемерную поддержку, когда во власть — и в федерально-представительную, и законодательную, краевую — придут грамотные люди, которых поддержат голосами наши избиратели. Именно от них будет зависеть и качество исполнения задуманного ныне, — сказал Дмитрий Свиридов.