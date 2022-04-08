Дмитрий Свиридов прокомментировал корректировки в бюджет края, которые коснутся жизни норильчан

В принятом на заседании очередной сессии Законодательного Собрания края новом законе по корректировке бюджета, содержится комплекс важных мер, направленных на поддержку краевой экономики в период санкционного давления. В числе этих мероприятий – и те, что непосредственно коснутся жизни норильчан. Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов прокомментировал изменения в бюджете:

«Это, в том числе, повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, выплата детских пособий, поддержка семей, помощь старшему поколению.

Напомню, что с июля 2022 года более, чем на 8 процентов будет увеличена заработная плата большей части работников бюджетной сферы. Одна пятая часть из средств, добавленных в бюджет в рамках корректировки – как раз, расходы, связанные с повышением зарплаты бюджетникам.

Отмечу, что отдельное внимание уделено северным территориям, Финансовое обеспечение получит ряд вопросов, направленных на решение проблем Заполярья.

В том числе, речь, идет и о краевых средствах софинансирования, выделяемых для реализации федеральной программы «Дети Арктики», за счет которой, школьники из Норильска и других северных территорий Красноярского края смогут отправиться на отдых на море.

В преддверии выездной коллегии министерства здравоохранения, в Норильске, хочу напомнить об очень важном решении, отраженном в бюджетных корректировках – более 600 миллионов рублей будет направлено на повышение зарплаты работникам здравоохранения нашего города».